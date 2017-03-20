Силуанов считает рубль переукрепленным на 10–12%

Фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже на 10–12%, считает министр финансов России Антон Силуанов. Такое заявление он сделал в кулуарах G20.

«Считаю, что он (рубль) переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12%», – сказал министр. Он добавил, что сейчас выгодный момент для покупки валюты под исполнение обязательств. «Вы знаете прекрасно, что мы в рамках своих текущих казначейских обязательств закупаем и купили уже около $500 млн для текущих нужд, понимая, что сейчас такая операция выгодна для исполнения наших обязательств. Мы уже купили $500 млн и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», – сказал он журналистам.