Орешкин: Курс рубля крепче фундаментальных значений

Уровень инфляции в России пока ниже прогнозов Минэкономразвития, а курс рубля по-прежнему крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс (доллара) идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», – сказал Орешкин.

Орешкин в феврале заявлял, что рубль укрепился ненадолго и после некоторого ослабления должен стабилизироваться. Он также отмечал, что укрепление не связано с фундаментальными факторами.

По данным Росстата, с 28 февраля по 6 марта 2017 г. инфляция составила 0%. Этот показатель остается нулевым вторую неделю подряд. До этого последовательные недели с нулевой инфляцией фиксировались только в летние месяцы.