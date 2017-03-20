ЦБ и АСВ нарушали процедуру отбора инвесторов для санации банков – Счетная палата

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ряде случаев нарушили процедуру отбора инвесторов для санации банков, сказал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян, выступая на круглом столе в Госдуме.

По его словам, поправки в закон о банкротстве, которые вступили в силу в декабре 2014 г., установили ряд требований к нормативным актам ЦБ. В четырех случаях документы не были своевременно приняты Банком России – в частности, требования к инвесторам были утверждены с задержкой на год и четыре месяца.

«Вторая группа проблем связана с несоблюдением требований нормативных актов. Регулятивными актами агентства установлена процедура отбора инвесторов, однако проверка выявила, что в ряде случаев инвестор утверждался без проведения такой процедуры. В результате у одного из таких инвесторов - Татфондбанка - недавно лицензия отозвана. На наш взгляд, здесь сыграло свою роль нарушение процедуры отбора и то, что Банк России с большим опозданием утвердил требования к инвесторам», - заявил Перчян.

По мнению аудитора Счетной палаты, если не будет обеспечено своевременное принятие нормативных актов и контроль за их соблюдением, то при новом порядке также могут возникнуть старые проблемы.

«Есть общая нормативная база, предусматривающая разработку плана мер по финансовому оздоровлению банка. Содержание данного плана определено законом, он должен в обязательном порядке включать меры по сокращению расходов и увеличению доходов, срок восстановления достаточности капитала и ликвидности. Однако из 28 банков, санация которых начата в 2014-2016 гг., такие планы утверждены только по восьми банкам. Остальным 20 банкам деньги уже выделены, однако нет ни плана конкретных мер, ни целевых показателей, которые должны быть достигнуты, ни сроков. Причина этого - длительность сроков подготовки планов, а также их согласование с АСВ и Банком России», - заявил Перчян.

«Если сначала выдавать деньги, а только потом обсуждать, какие меры надо принять для оздоровления, на высокую результативность рассчитывать сложно <...> То есть нужно с самого начала проработать вопросы процедур и только потом - контроль за их выполнением», - добавил он.