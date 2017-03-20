Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года – СМИ

Американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер умер в США в возрасте 101 года, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи.

Дэвид был одним из внуков Джона Рокфеллера - основателя Standard Oil. Он скончался дома в поместье Покантико-Хиллз (штат Нью-Йорк). В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте. Его состояние оценивалось в $3,3 млрд.

Джон Рокфеллер основал Standard Oil Company в 19 веке. Он стал магнатом и первым миллиардером США.

Дэвиду был 21 год, когда умер Джон Рокфеллер. «Он рассказывал забавные истории и пел короткие песенки», - так вспоминал о нем Дэвид в 2002 г. В 1936 г. он окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 г. он защитил степень доктора экономики в Чикагском университете, его диссертация называлась «Неиспользуемые ресурсы и экономические потери» (Unused Resources and Economic Waste). В 1940 г. он начал работать на госслужбе, став секретарём мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардиа. С 1941 по 1942 г. был сотрудником Департамента обороны, здравоохранения и социального обеспечения. В мае 1942 г. его зачислили на военную службу, к 1945 г. дослужился до звания капитана, работал на военную разведку во время Второй мировой войны. В 1947 г. он стал директором Совета по международным отношениям. В 1946 г. он начал карьеру в Chase Manhattan Bank, президентом этого банка он был назначен 1 января 1961 г. 20 апреля 1981 г. он ушел в отставку.