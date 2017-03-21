ВТБ закроет филиал в Индии

Наблюдательный совет ВТБ утвердил решение закрыть филиал банка в Нью-Дели. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка. Решение соответствует стратегии группы, цель которой – оптимизация издержек, объяснили агентству в пресс-службе ВТБ.

«Мы продолжим работать на индийском рынке, расширяя наше взаимодействие с местными партнерами и клиентами. Для нас приоритетными направлениями по-прежнему являются сфера commodities, также мы видим для себя ряд возможностей в инвестиционно-банковском сегменте, особенно после тех сделок, которые группа ВТБ уже осуществила на территории Индии», – сказал собеседник агентства.