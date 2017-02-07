НБУ: у российских банков на Украине нет будущего

У «дочек» российских банков на Украине два пути: «или подыскать себе другого собственника, или постепенно сокращать объемы присутствия на <...> банковском рынке» этой страны, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (цитата по пресс-службе НБУ). В настоящее время на рынке Украины работают пять кредитных организаций с российским капиталом, уточнила она. Представитель НБУ обратила внимание, что решение о стратегии дальнейшего развития на банковском рынке Украины находится исключительно в компетенции акционеров и руководства банков.

Сейчас на Украине работает несколько «дочек» российских банков: Проминвестбанк (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), «Форвард» («Русский стандарт»), также дочерние структуры есть у Сбербанка и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк.

Сейчас ведутся переговоры относительно продажи украинского ВТБ и Проминвестбанка, уточнила Рожкова: есть несколько заинтересованных инвесторов – как украинских, так и зарубежных, однако документы пока не подписаны. По ее словам, до конца I квартала станет ясно, есть ли реальные инвесторы для этих банков или нет. НБУ на данный момент не получал документов для согласования продажи дочерних структур российских банков каким-либо инвесторам, уточнила представитель украинского регулятора.

Согласно одобренной в конце декабря Стратегии развития Внешэкономбанка, Проминвестбанк будет выведен из группы ВЭБ в 2017 г., рассказал представитель пресс-службы ВЭБа. «ВЭБ уже отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" и ведет с ними переговоры. Планируется, что в течение первого полугодия дочерний украинский банк будет продан», – добавил он. «Мы продолжаем переговоры со всеми заинтересованными сторонами по продаже ВТБ (Украина)», – говорится в комментарии пресс-службы ВТБ. Также отмечается, что банк фокусируется на оптимизации операционной модели, развитии удаленных каналов банковского обслуживания, снижении издержек и работе по возврату кредитной задолженности.

Рожкова также отметила, что найти инвестора для украинского Сбербанка будет весьма сложно, поскольку банк достаточно крупный. «Мы будем рады, если какой-то инвестор купит их и банки продолжат работать. В противном случае мы видим по ним наиболее быстрое сокращение активов и пассивов, чем по всем остальным российским банкам», – заявила зампред НБУ (цитата по «Интерфаксу»). «Без комментариев», – заявил представитель Сбербанка.

«Говоря об отсутствии бизнес-модели для дальнейшей работы и присутствия на Украине, Рожкова говорила о банках с российским государственным капиталом, к которым наш банк не относится», – заявил представитель Альфа-банка. Он уточнил, что «Альфа-банк Украина» является частью частной международной банковской группы консорциума «Альфа-групп», которая также помимо Украины представлена банками в Голландии, России, Казахстане и Белоруссии. Сам банк по классификации НБУ входит в группу «банки иностранных банковских групп». «Мы намерены и далее уверенно развивать свои позиции на рынке Украины», – подчеркнул представитель Альфа-банка.

Рожкова считает, что развития украинских «дочек» российских банков быть не может, поскольку наращивание активов требует дополнительного капитала. «Их докапитализация произошла преимущественно за счет конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капитал. Поэтому, учитывая существующие санкции, говорить о потенциальной будущей докапитализации мы не можем», – подчеркнула она.

В «Форварде» и «Русском стандарте» на запрос «Ведомостей» не ответили.