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НБУ: у российских банков на Украине нет будущего

Им надо уходить с рынка, заявила зампредседателя регулятора Екатерина Рожкова
Рожкова считает, что развития украинских «дочек» российских банков быть не может, поскольку наращивание активов требует дополнительного капитала
Рожкова считает, что развития украинских «дочек» российских банков быть не может, поскольку наращивание активов требует дополнительного капитала
РИА Новости

У «дочек» российских банков на Украине два пути: «или подыскать себе другого собственника, или постепенно сокращать объемы присутствия на <...> банковском рынке» этой страны, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (цитата по пресс-службе НБУ). В настоящее время на рынке Украины работают пять кредитных организаций с российским капиталом, уточнила она. Представитель НБУ обратила внимание, что решение о стратегии дальнейшего развития на банковском рынке Украины находится исключительно в компетенции акционеров и руководства банков.

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Сейчас на Украине работает несколько «дочек» российских банков: Проминвестбанк (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), «Форвард» («Русский стандарт»), также дочерние структуры есть у Сбербанка и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк.

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Сейчас ведутся переговоры относительно продажи украинского ВТБ и Проминвестбанка, уточнила Рожкова: есть несколько заинтересованных инвесторов – как украинских, так и зарубежных, однако документы пока не подписаны. По ее словам, до конца I квартала станет ясно, есть ли реальные инвесторы для этих банков или нет. НБУ на данный момент не получал документов для согласования продажи дочерних структур российских банков каким-либо инвесторам, уточнила представитель украинского регулятора.

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Согласно одобренной в конце декабря Стратегии развития Внешэкономбанка, Проминвестбанк будет выведен из группы ВЭБ в 2017 г., рассказал представитель пресс-службы ВЭБа. «ВЭБ уже отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" и ведет с ними переговоры. Планируется, что в течение первого полугодия дочерний украинский банк будет продан», – добавил он. «Мы продолжаем переговоры со всеми заинтересованными сторонами по продаже ВТБ (Украина)», – говорится в комментарии пресс-службы ВТБ. Также отмечается, что банк фокусируется на оптимизации операционной модели, развитии удаленных каналов банковского обслуживания, снижении издержек и работе по возврату кредитной задолженности.

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Рожкова также отметила, что найти инвестора для украинского Сбербанка будет весьма сложно, поскольку банк достаточно крупный. «Мы будем рады, если какой-то инвестор купит их и банки продолжат работать. В противном случае мы видим по ним наиболее быстрое сокращение активов и пассивов, чем по всем остальным российским банкам», – заявила зампред НБУ (цитата по «Интерфаксу»). «Без комментариев», – заявил представитель Сбербанка.

«Говоря об отсутствии бизнес-модели для дальнейшей работы и присутствия на Украине, Рожкова говорила о банках с российским государственным капиталом, к которым наш банк не относится», – заявил представитель Альфа-банка. Он уточнил, что «Альфа-банк Украина» является частью частной международной банковской группы консорциума «Альфа-групп», которая также помимо Украины представлена банками в Голландии, России, Казахстане и Белоруссии. Сам банк по классификации НБУ входит в группу «банки иностранных банковских групп». «Мы намерены и далее уверенно развивать свои позиции на рынке Украины», – подчеркнул представитель Альфа-банка.

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Рожкова считает, что развития украинских «дочек» российских банков быть не может, поскольку наращивание активов требует дополнительного капитала. «Их докапитализация произошла преимущественно за счет конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капитал. Поэтому, учитывая существующие санкции, говорить о потенциальной будущей докапитализации мы не можем», – подчеркнула она.

В «Форварде» и «Русском стандарте» на запрос «Ведомостей» не ответили.

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