Альфа-банк ушел с повестки

Госдума в среду на пленарном заседании «отложила на неопределенный срок» рассмотрение запроса о финансировании через структуры Альфа-банка украинских военных в Донбассе. Запрос планировал направить депутат от фракции партии «Единая Россия» Евгений Федоров генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Перенос инициировал сам депутат «в связи с поступлением новых материалов», которые «требуют дополнительного изучения», говорится на сайте Госдумы.

«Документ короткий. Речь идет о проверке [Альфа-банка]... Появилась информация, достоверная она или недостоверная – это нужно проверить: [Альфа-банк] хотя бы частично стоит за той террористической деятельностью, которая происходит на Украине против русских людей. Я прошу [правоохранительные органы] проверить, достоверная она или нет», – говорится в заявлении Федорова, размещенном на его сайте. Он не уточняет, что это за информация, утверждая, что «в СМИ это есть».

Информационное агентство «Новороссия», у которого есть текст проекта запроса, пишет, что Федорова заинтересовала публикация о том, что «в зоне АТО Альфа-банк выплачивает зарплаты украинским солдатам». Это статья с сайта newsbanker.com, датированная 1 сентября 2014 г., в которой говорится, что украинские солдаты – участники АТО якобы получают зарплату через отделения Альфа-банка – «Альфа-банк Украина», «дочернего финансового учреждения российского банка». «Альфа-групп» есть российская компания... Если это подтвердится [информация], то владелец несет ответственность за деятельность своей структуры, а уж тем более если он ее финансирует из Москвы, что скорее всего», – заявил Федоров. Президиум фракции «Единой России» в понедельник решил поддержать запрос Федорова.

В «Альфа-банк Украина» заявляют, что «никогда не финансировали и не планируют финансировать» стороны вооруженного конфликта, а также что украинский банк не является дочерней структурой российского Альфа-банка, но «самостоятельным независимым банком», деятельность которого основана на собственных уставных документах.

Украинский и российский банки подконтрольны люксембургскому ABH Holdings S.A, основные бенефициары которого Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен.