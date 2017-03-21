Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка – Греф

Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф. Он также назвал запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком Сбербанка и материнской структурой дискриминационным решением.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали 100%-ная «дочка» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.