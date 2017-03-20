Влияние украинских санкций на российские банки будет ограниченным – Moody's

Влияние украинских санкций в отношении украинских «дочек» российских банков на сами материнские банки будет ограниченным, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.

«Прямой эффект от санкций будет ограничен для российских материнских банков, поскольку их риски на Украину составляют очень малую часть их балансов», – говорится в обзоре.

Там также приводятся данные, согласно которым на конец 2016 г. активы Сбербанка (Украина) составляли 0,46% совокупных активов материнской организации, у «ВиЭс банка» (принадлежит Сбербанку) – 0,04%, у Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) – 2%, у БМ-банка («дочка» ВТБ) – 0,03%, у «ВТБ банка» («дочка» ВТБ) – 3,3%.

В то же время Moody's отмечает, что на украинские дочерние банки российских структур введенные санкции повлияют значительно. «Негативное общественное мнение, растущее регуляторное давление и неопределенность относительно будущего банков могут привести к сбоям в проведении операций, ущербу репутации, это, скорее всего, подорвет доверие клиентов», – говорится в обзоре. По оценке аналитиков агентства, эти отрицательные эффекты могут привести к оттоку депозитов клиентов, ухудшению ликвидной позиции и состояния бизнеса.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом. Санкции, введенные на год, запрещают украинским банкам выводить капитал из страны в пользу своих материнских структур.