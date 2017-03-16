«Дочка» Сбербанка на Украине отрицает влияние санкций на клиентов банка

Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении украинских банков с российским государственным капиталом, не окажут влияния на интересы клиентов ПАО «Сбербанк» (Киев). Об этом сообщается в распространенном в четверг, 16 марта, заявлении правления банка.

«Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 млрд грн., что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 млрд грн. и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», - уточняет банк.

Сбербанк подчеркивает, что санкции о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению НБУ, не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами. «Данные ограничения не повлияют на законные интересы клиентов», - указывает он.

«Мы принимаем все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий противоправных действий», - отмечается в сообщении банка.

Ранее в четверг стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков с госучастием сроком на один год. Они вводятся в отношении: 100%-ной «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.