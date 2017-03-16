Кудрин: санкции против российских банков приведут к эффекту бумеранга для Киева

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал решение Украины ввести санкций против «дочек» российских банков. «Российские банки играют заметную роль в инвестициях финансовой системы Украины. И такое псевдопатриотическое преследование существенно ухудшает финансовую систему Украины. Здесь, по сути, эффект бумеранга произойдет», – приводит ТАСС его слова. Кудрин подчеркнул, что это приведет к тому, что Украина приобретет репутацию нестабильной территории с незащищенными правами: «Это сверхдорогие шаги в ущерб интересам Украины».