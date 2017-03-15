Банки

Сбербанк ограничил выдачу наличных на Украине

Из-за блокировки головного офиса в Киеве у банка сбился график инкассации
Банк объяснил это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине
Банк объяснил это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине
Efrem Lukatsky / AP

На Украине Сбербанку пришлось ограничить выдачу наличных, следует из сообщения госбанка на его сайте. Не более 30 000 гривен в сутки с расчетного счета, 20 000 гривен - для обычных карт и 50 000 гривен - для премиальных, говорится в сообщении для клиентов банка. Безналичные расчеты не ограничены.

Банк объяснил это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине.

В понедельник активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Гражданский корпус «Азов», а также партии «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве.

Украина может ввести санкции против Сбербанка

Протесты против российских банков на Украине возникали и ранее. Сейчас же они связаны с тем, что банки из России начали принимать клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, было сказано в обращении лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого на сайте «Азова». В нем он заявил, что Сбербанк – первая ласточка.

Ночью на 13 марта «десятки» банкоматов работающих на Украине российских банков были залиты монтажной пеной и не могли функционировать, сказано на сайте гражданского корпуса «Азов».

Митингующие побили окна в офисе Альфа-банка в центре Киева

«Дочка» Сбербанка на Украине написала открытое письмо президенту страны Петру Порошенко с просьбой снять блокаду с центрального отделения в Киеве, передал вчера ТАСС.

Ведомости ожидают комментариев Сбербанка.

Сегодня должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской «дочки» Сбербанка. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK (передало «РИА Новости»).

Украинская «дочка» Сбербанка попросила Порошенко разблокировать работу офиса
Preloader gallery
13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
Valentyn Ogirenko / Reuters
13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
1/7
Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
Valentyn Ogirenko / Reuters
Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
2/7
Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
Valentyn Ogirenko / Reuters
Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
3/7
Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
Valentyn Ogirenko / Reuters
Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
4/7
На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
Valentyn Ogirenko / Reuters
На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
5/7
12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
Sergei Chuzavkov / AP
12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
6/7
Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
Украинское фото / Восток фото
Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
7/7
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике