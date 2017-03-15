Сбербанк ограничил выдачу наличных на Украине

Банк объяснил это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине

На Украине Сбербанку пришлось ограничить выдачу наличных, следует из сообщения госбанка на его сайте. Не более 30 000 гривен в сутки с расчетного счета, 20 000 гривен - для обычных карт и 50 000 гривен - для премиальных, говорится в сообщении для клиентов банка. Безналичные расчеты не ограничены.

Банк объяснил это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине.

В понедельник активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Гражданский корпус «Азов», а также партии «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве.

Протесты против российских банков на Украине возникали и ранее. Сейчас же они связаны с тем, что банки из России начали принимать клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, было сказано в обращении лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого на сайте «Азова». В нем он заявил, что Сбербанк – первая ласточка.

Ночью на 13 марта «десятки» банкоматов работающих на Украине российских банков были залиты монтажной пеной и не могли функционировать, сказано на сайте гражданского корпуса «Азов».

«Дочка» Сбербанка на Украине написала открытое письмо президенту страны Петру Порошенко с просьбой снять блокаду с центрального отделения в Киеве, передал вчера ТАСС.

Ведомости ожидают комментариев Сбербанка.

Сегодня должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской «дочки» Сбербанка. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK (передало «РИА Новости»).