Украинская «дочка» Сбербанка попросила Порошенко разблокировать работу офиса

Дочернее предприятие Сбербанка на Украине написало открытое письмо президенту страны Петру Порошенко. Кредитная организация просит снять блокаду с центрального отделения в Киеве, передает ТАСС.

«Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины», - говорится в письме.

В банке отметили, что его сотрудниками являются более 2000 украинцев. Сама организация «является одним из крупнейших украинских коммерческих банков <…> осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ, строго в рамках украинского законодательства <…> является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины - за последние три года сумма всех налогов и сборов, уплаченных банком в государственный и местные бюджеты, составила 1,8 млрд гривен» (около $67 млн).

Правоохранительные органы не реагируют на обращения банка в связи с нарушением закона. Украинские националисты во вторник не пустили на работу сотрудников центрального отделения Сбербанка в Киеве. Они устроили акцию протеста возле - разбили палатки, жгли костры, замуровали вход в отделение бетонными блоками.