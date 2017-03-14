В МИД России сравнили блокировку Сбербанка на Украине с «выстрелом себе в ногу»

В МИД России не удивляются сообщениям о блокировке отделений российских банков на Украине. В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что «хулиганствующие активисты при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования». В МИДе добавляют, что «некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям».

В ведомстве считают, что банки с российским капиталом были назначены «очередным страшным врагом», от которого происходят «все беды на Украине», и задаются риторическим вопросом: кому мешают успешно работающие банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе и не будет ли создание проблем для этих банков «выстрелом себе в ногу» нынешней украинской власти.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве рассчитывают, что украинские власти обеспечат безопасность «дочек» российских банков на территории Украины. «У украинских правоохранителей есть обязательства в отношении неприемлемости и недопустимости какого-то самосуда, каких-то действий, которые просто нарушают законы и подрывают право собственности, которое охраняется украинскими законами», – подчеркнул министр.

13 марта радикально настроенные граждане Украины (преимущественно члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор») забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко 15 марта собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской «дочки» Сбербанка, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK (передало «РИА Новости»).