Банки с российским капиталом на Украине ведут переговоры о продаже – НБУ

Все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже, заявила зампред нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер». «Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - цитирует ее портал 112.

Продажу бизнеса Рожкова считает лучшим способом ухода с рынка, поскольку «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя». В НБУ подчеркнули, что на клиентах банков возможная продажа бизнеса никак не скажется. Сами же финансовые учреждения в Киеве считают ликвидными и способными выполнять свои обязательства.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали 100%-ная «дочка» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.

Ранее НБУ предложил запретить вывод капитала из банков в пользу их материнских структур в России. Речь шла об ограничении предоставления межбанковских кредитов, субординированных займов, приобретении ценных бумаг, размещении средств на корсчетах, выплате дивидендов, процентов в пользу материнских структур. Материнским структурам предлагалось докапитализировать дочерние банки или продать их.

По данным НБУ, «дочки» российских банков на Украине привлекли 36 млрд грн (79,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 марта) средств населения и компаний. Большая часть этой суммы приходится на физлиц – 21 млрд грн (46,2 млрд руб.). Суммарный кредитный портфель составляет 150 млрд грн (329,7 млрд руб.). В российском Минфине их назвали единственной здоровой частью украинской банковской системы.