В Минфине российские банки назвали единственной здоровой частью банковской системы Украины

Замминистра финансов России Андрей Моисеев прокомментировал намерение Киева ввести санкции против украинских «дочек» российских банков. Его цитирует «Прайм». «Я слышал, что это единственная здоровая часть банковской системы Украины. Подозреваю, что российские банки создали соответствующие резервы на вложения на Украину давно», – сказал он.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил НБУ и Службе безопасности (СБУ) в течение суток сформулировать предложения по санкциям в отношении украинских «дочек» российских банков. НБУ вскоре предложил запретить вывод капитала из этих банков в пользу их материнских структур в России. В частности, регулятор предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать. О штрафах за нарушение санкций можно будет говорить только после того, как СНБО примет решение их ввести, говорит представитель НБУ.

Руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков говорил в феврале, что госкорпорация планирует продать дочерний банк на Украине – Проминвестбанк – в течение первого полугодия 2017 г. и ведет переговоры с покупателями.

До конца марта группа ВТБ рассчитывает продать украинский «БМ банк» (бывший Банк Москвы), напомнил 16 марта президент – предправления ВТБ Андрей Костин. С большим по активам «ВТБ Украина» ситуация сложнее. В группе хотят, чтобы уход с украинского рынка не был сопряжен с дополнительными большими потерями, передает слова Костина ТАСС. Не планировал расставаться с украинской «дочкой» только Сбербанк – об этом в течение 2016 г. неоднократно заявлял руководитель кредитной организации Герман Греф.