Костин увидел политические и экономические мотивы решения Киева о санкциях против банков

«Пока ситуация такова, что работать на Украине становится тяжелее, – заявил президент – предправления ВТБ Андрей Костин, комментируя планы Киева ввести санкции против российских банков, работающих на Украине (цитата "Прайма"). – В этом плане мы, конечно, осмысливаем эту ситуацию. Это нас еще раз больше подталкивает к тому, что нам надо постепенно, плавно, но выходить из банковского сектора. Чего, видимо, и хотят сегодня украинские власти. Но думаю, что это их решение неправильное». Банкир считает, что санкции могут сказаться на стоимости кредитных организаций, отрицательно повлияют на их деятельность, нанесут ущерб экономике самой Украины и ее гражданам и что решение Киева связано не только с политическими, но и с экономическими мотивами.

«К сожалению, на Украине видно, что радикальные силы, силы войны постепенно берут вверх, – цитирует Костина ТАСС. – Это не первая попытка, и для нас это не было неожиданностью». Он напомнил, что до 15 марта украинским властям хватало здравого смысла отказаться от таких мер.

«Когда ты вкладываешь деньги в экономику страны и не можешь даже процент обратно получить, то это создает препятствия для дальнейшей деятельности российских финансовых институтов. Но я бы хотел сказать – это даже было признано вчера в заявлении НБУ (Нацбанк Украины. – Ред.) – мы всегда четко выполняли все обязательства, все нормативы, ответственно проводили политику в отношении наших клиентов. Мы их будем поддерживать и дальше», – сказал руководитель ВТБ.

Он сказал, что ВТБ дождется конкретного решения по санкциям, продолжит работать на Украине, «но в целом курс на выход есть», цитирует «Интерфакс». Пока группа не видит необходимости вводить ограничения на выдачу вкладов украинскими «дочками», «пока не было панического снятия средств, пока у нас таких планов нет», отметил он.

До конца марта группа ВТБ рассчитывает продать украинский «БМ банк» (бывший Банк Москвы), напомнил Костин. С большим по активам «ВТБ Украина» ситуация сложнее. В группе хотят, чтобы уход с украинского рынка не был сопряжен с дополнительными большими потерями, передает слова Костина ТАСС.

Говоря о политических и экономических мотивах решения о санкциях, Костин отметил, что некоторые заемщики не хотят возвращать кредиты российским банкам, передает «Прайм». «Кстати, этот шаг, который был предпринят, не в последнюю очередь направлен на то, чтобы некоторые заемщики не возвращали деньги российским банкам. Мы тут усматриваем и коммерческую составляющую, а не только политическую», – сказал он. По его мнению, для украинской власти и президента Петра Порошенко в санкциях «нет никакого резона, потому что это только наносит ущерб экономике». «Это чисто политическая вещь, она будет зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация на Украине. Пока она развивается не очень благоприятно», – сказал банкир.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил НБУ и Службе безопасности (СБУ) в течение суток сформулировать предложения по санкциям в отношении украинских «дочек» российских банков. НБУ вскоре предложил запретить вывод капитала из этих банков в пользу их материнских структур в России. В частности, регулятор предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать. О штрафах за нарушение санкций можно будет говорить только после того, как СНБО примет решение их ввести, говорит представитель НБУ.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков с госучастием: Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (российскому ВТБ), а также 100%-ная «дочка» Сбербанка. Кроме того, на Украине есть VS Bank, который принадлежит Сбербанку через его европейскую «дочку» Sberbank Europe. НБУ предлагает распространить санкции на все пять банков, заявил первый зампред НБУ Яков Смолий.