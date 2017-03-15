Украина готовит санкции против банков с российским госучастием

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) в среду, 15 марта, поручил Национальному банку (НБУ) и Службе безопасности страны (СБУ) в течение суток внести предложения относительно введения санкций в отношении кредитных организаций, подконтрольных российским госбанкам. Об этом сообщила пресс-служба СНБОУ со ссылкой на заявление своего секретаря Александра Турчинова.

«НБУ, СБУ поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков России, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», - заявил Турчинов.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков, в которых есть доля российского государства: Проминвестбанк (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), а также «дочка» Сбербанка. Также в стране действует VS Bank, который принадлежит российскому Сбербанку через его европейскую дочернюю структуру - Sberbank Europe. Помимо банков с российским государственным участием на Украине «дочки» есть у частного «Русского стандарта» (банк «Форвард») и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк.

Вечером во вторник украинский Сбербанк ограничил выдачу наличных. Не более 30 000 гривен в сутки с расчетного счета, 20 000 гривен - для обычных карт и 50 000 гривен - для премиальных, говорилось в сообщении для клиентов банка. Безналичные расчеты ограничены не были. Банк объяснял это нарушением графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине.

В понедельник активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Гражданский корпус «Азов», а также партии «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве. Ночью на 13 марта «десятки» банкоматов работающих на Украине российских банков были залиты монтажной пеной и не могли функционировать, говорилось на сайте гражданского корпуса «Азов».

Украинский Сбербанк призвал президента страны Петра Порошенко «принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины». «13 марта <…> неизвестными лицами в количестве свыше 100 человек был заблокирован вход в центральный офис банка и более четырехсот сотрудников в здании банка». На следующий день они продолжили блокировать здание банка, «препятствуя сотрудникам в доступе к рабочим местам, клиентам - к осуществлению банковских операций», следует из сообщения кредитной организации.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Кремль «очень внимательно» следит за ситуацией с подразделениями российских банков на Украине. «Однозначно, что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за происходящим в Киеве», - заявил он (цитата по «Интерфаксу»). «Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически тождественных вандализму, в отношении наших банков. Мы все-таки надеемся, что какая-то безопасность имущества, а главное - безопасность тех, кто является сотрудниками этих финансово-кредитных организаций, будет обеспечена», - отметил Песков.