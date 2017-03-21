В МВД прокомментировали данные об отмывании денег из России британскими банками

Банки Великобритании являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов, МВД России не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами. Так прокомментировал замминистра МВД России Игорь Зубов сообщения СМИ об отмывании $740 млн из России крупными финансовыми структурами Великобритании.

«Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является "тихой гаванью" для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», - сказал Зубов.