Обстрелявшие полицейских под Псковом подростки обнаружены мертвыми – СКР

Юноша и девушка, обстрелявшие автомобиль сотрудников полиции из окна частного дома в поселке Струги Красные, найдены мертвыми, передает ТАСС со ссылкой на УМВД по Псковской области.

Ранее сообщалось, что подростки забаррикадировались в доме и не идут на переговоры с полицией о сдаче. После штурма дома их обнаружили мертвыми.

«Открывшие стрельбу по сотрудникам полиции двое подростков покончили с собой», - заявил руководитель пресс-службы региональной полиции Алексей Баранов.

Личности школьников установлены. С их родителями работают сотрудники полиции. 15-летние подростки взяли оружие, вскрыв домашний сейф. Из ружья и пистолета они обстреляли автомобиль полицейских, которые разыскивали без вести пропавшего юношу, скрывавшегося три дня от родственников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «Назначаются судебно-медицинская, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. Выясняется наличие (или отсутствие) в крови молодых людей алкогольных или наркотических веществ. В обязательном порядке будут изучены условия проживания подростков, а также причины и условия, побудившие их на столь отчаянный шаг», - говорится в сообщении ведомства.