В Крыму задержаны новые украинские диверсанты

ФСБ России ранее в августе уже сообщила о предотвращении терактов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участника диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ 9 ноября в Севастополе задержан член диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины, планировавший совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», – отметили в ЦОСе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного «взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий».

Источник «Интерфакса» сообщает, что задержаны три гражданина Украины. Он отметил, что пока преждевременно говорить «являются ли они кадровым разведчиками или же нанятыми Главным управлением разведки Минобороны Украины сторонними диверсантами».

По его словам, задержание диверсантов позволило обнаружить на территории полуострова два схрона с оружием, а также выявить информаторов украинской разведки в Крыму. Собеседник агентства уточнил, что сотрудники ФСБ имели оперативную информацию о диверсантах уже две недели назад и вели слежку. Он добавил, что в этой связи не исключены новые задержания.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В минобороны Украины заявили, что в Крыму нет «украинских диверсантов». «В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество», – сказал представитель минобороны Украины Андрей Лысенко.

ФСБ России ранее в августе уже сообщила о предотвращении терактов в Крыму. По сведениям спецслужбы, они были подготовлены разведкой Украины. В ФСБ сообщали, что в ночь на 7 и 8 августа было предотвращено несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории. В ходе столкновений с ними погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

Тогда был задержан один из их организаторов – житель Запорожской области, сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Евгений Панов. Он вскоре дал признательные показания.

На Украине эту информацию опровергали. В министерстве обороны страны назвали такими же безосновательными обвинения российской стороны в осуществлении обстрела полуострова с материковой части Украины. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что попытка диверсии в Крыму была предпринята Киевом из-за нежелания или невозможности украинской стороны выполнять минские договоренности. Путин и МИД России пригрозили Киеву в связи с гибелью двух российских военнослужащих и выявлением планов по организации диверсий в Крыму.