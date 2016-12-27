В Москве подозреваемый грабитель отстреливался от полиции и ранил пятерых

В Москве подозреваемый грабитель стрелял в полицейских, ранил пять человек и скрылся. Как сообщает сайт ГУ МВД столицы, личность стрелявшего установлена. Он пока не задержан.

Подозреваемого пытались задержать около 1.30 мск во вторник в подъезде жилого дома по адресу: ул. Ельнинская, дом 22, корпус 2. Из неустановленного оружия он открыл огонь. Были ранены трое полицейских и двое гражданских. Четверо пострадавших госпитализированы, одному сотруднику полиции медицинскую помощь оказали на месте.

Подозреваемый укрылся в одной из квартир, сообщает полиция. Принимаются меры для его задержания, полиции помогает Росгвардия.