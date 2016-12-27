Обстрелявший полицейских грабитель покончил с собой

Полицейские и следователи СКР добились освобождения женщины, которую взял в заложники обстрелявший полицейских подозреваемый грабитель. Ранее сообщалось, что он ранил трех сотрудников полиции и двух сотрудников ГБУ «Жилищник» и закрылся в одной из квартир жилого дома на Ельнинской улице. В помещении он удерживал соседку. Женщину освободили, а подозреваемый покончил с собой, сообщает сайт столичного управления СКР.

По версии МВД, подозреваемого пытались задержать около 1.30 мск, по версии СКР, силовики проводили неотложные обыски по уголовному делу. Подозреваемый в подъезде жилого дома из ружья обстрелял сотрудников ОМВД по району Крылатское и закрылся в соседней квартире.

По фактам было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство нескольких человек, о посягательстве на жизнь полицейских и о захвате заложника.