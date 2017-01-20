Прокуратура просит навсегда лишить прав участницу гонок с полицией на Gelandewagen

Прокуратура просит суд пожизненно лишить водительских прав участницу нашумевших гонок с полицией на Gelandewagen Мару Багдасарян. Как сообщил «Интерфаксу» представитель прокуратуры Москвы, иск в суд направила Савеловская межрайонная прокуратура. Это сделано на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами, добавил он. Судья обнаружил у нее медицинские противопоказания для вождения, добавляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко говорил ТАСС, что у Багдасарян есть справка о диагнозе, который препятствует управлению транспортными средствами.

По уголовному делу о гонках по Ленинскому проспекту на Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова Багдасарян проходила свидетелем, а до того отбыла 10-дневный административный арест за участие в них. ТАСС со ссылкой на СМИ напоминает, что она якобы грозила обнародовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, которые будто бы вымогали $500 000 у Руслана Шамсуарова. Задержали Багдасарян 6 ноября на Ленинском проспекте за нарушение правил парковки. У нее обнаружились десятки неоплаченных административных штрафов. Суд назначил ей 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 000 руб., а также административные аресты на 10 и 14 суток. В январе она была снова арестована на 15 суток за уклонение от обязательных работ.