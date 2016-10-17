Сын вице-президента «Лукойла» приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских

Гагаринский суд Москвы в понедельник, 17 октября, приговорил к 300 часам обязательных работ сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова. Он признан виновным в оскорблении сотрудников полиции по делу о гонке по улицам Москвы на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG. Как отметила судья Ольга Зельдина, с учетом того, что Шамсуаров является студентом, суд назначает ему обязательные работы в свободное от учебы время.

Помимо Шамсуарова по делу о гонке на Gelandewagen проходят его приятели - Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов. Усков также приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 000 руб. Маджидов оправдан по всем пунктам обвинения. Ранее он признал вину частично, заявив, что позволил себе оскорбления в адрес правоохранителей, но не угрожал им.

Также в приговоре отмечается, что автомобиль Шамсуарова будет передан в доход государству.

По версии следствия, утром 22 мая 2016 г. обвиняемые, двигаясь на Mercedes Gelandewagen по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и, зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, утверждало следствие. В итоге им были предъявлены обвинения в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК) и оскорблении представителя власти (ст.319 УК).

Известный борец с коррупцией Алексей Навальный напомнил в своем Twitter, что ряд осужденных по «болотному делу» также подпали под статью 318 УК, но были приговорены к реальным срокам. «Сын вице-президента "Лукойла" - оправдан. Простые люди по «болотному делу» - сидят», - написал он.