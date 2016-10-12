Прокурор попросил приговорить к реальному сроку сына вице-президента «Лукойла»

Гособвинение просит приговорить троих молодых людей, среди которых сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, устроивших гонку с полицейскими по улицам Москвы на Gelandewagen, к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы.

Прокурор в Гагаринском суде просит признать подсудимых виновными в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

«Несмотря на то что подсудимые не признали вину, их вина доказана полностью. Прошу признать виновным и приговорить Маджидова к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, Шамсуарова к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, Ускова к 2 годам и 7 месяцам колонии общего режима», - сказал прокурор.

По версии следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и, зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, считает следствие.