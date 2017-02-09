Полиция расследует смерть вратаря сборной СССР Чанова как убийство

По факту смерти бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. Спортсмен мог получить смертельные травмы при падении с высоты, считают в полиции. Трехкратному чемпиону СССР и вице-чемпиону Европы было 57 лет.

Чанова доставили в больницу на скорой 21 января утром. Он был без сознания, сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский. Привезли его из села Рославичи Васильковского района Киевской области. 8 февраля вечером врачи констатировали его смерть.

Бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов сказал «Чемпионату», что Чанов ночью упал с лестницы в своем доме, после этого три недели был в коме.