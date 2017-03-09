В Дании школьник нашел рядом с домом Messerschmitt с останками пилота

В Дании 14-летний Даниэль Ром Кристиансен нашел обломки Messerschmitt с останками пилота, выполняя школьное задание по истории. Как сообщает ВВС, это произошло в окрестностях города Биркельсе рядом с фермой Кристиансенов.

По словам отца школьника, Клауса Кристиансена, когда его сын получил задание, связанное со Второй мировой войной, он ему в шутку посоветовал попробовать отыскать немецкий самолет, который, по словам его деда, упал рядом с фермой в ноябре 1944 г. Сам Клаус был почти уверен, что обломки давно убрали. Они с сыном прошли по своему полю с металлодетекторами. Когда металлодетекторы сработали, они начали копать. Потом они поняли, что металл находится глубоко, им пришлось попросить у соседа экскаватор, и тогда на глубине почти 6 м они обнаружили обломки фюзеляжа.

Кристиансены откопали двигатель от Messerschmitt ME 109, несколько тысяч обломков, боеприпасы, снаряжение Luftwaffe и кости пилота, а также книжки и бумажник с деньгами. О находке они сообщили властям Дании и историкам.

Поле, под которым лежал Messerschmitt, использовалось для выпаса скота. Клаус Кристиансен говорит, что прожил в этом месте 40 лет и ни разу не находил там никаких металлических фрагментов или каких-то других вещей, которые свидетельствовали бы о старой авиакатастрофе. Его дедушка рассказывал много разного, какие-то истории оказывались выдумками, но вот эта, про падение немецкого самолета, оказалась правдой.