Бетховенский фестиваль в Бонне – одно из крупнейших событий немецкого музыкального сезона

Бетховенский фестиваль – это 59 представлений за месяц, столько же событий параллельной программы, от выставок и докладов до показов фильмов и воркшопов. Средняя цена билета – 34 евро, самые дорогие стоят меньше 60, при этом выступают музыканты экстра-класса. Чего стоит концерт Баварского госоркестра под управлением Кирилла Петренко! Он исполнил «Лонтано» (1967) Дьердя Лигети, который Эдисон Денисов считал вершиной творчества композитора, Первый скрипичный концерт Белы Бартока и Пятую симфонию Чайковского. Ранний концерт Бартока стали играть уже после смерти композитора: он написал его для скрипачки, в которую был безответно влюблен, та засунула партитуру в дальний ящик стола, который открыли только после ее смерти. Солировавший Франк Петер Циммерман смог передать эту горькую нежность несостоявшихся отношений, показав себя виртуозом и лириком, для которого техническое мастерство – лишь средство для более точного высказывания (а это, увы, свойство не всех виртуозов). В Пятой же дирижером фантастических возможностей в очередной раз показал себя Кирилл Петренко. Еще немного, и можно как о национальной трагедии говорить о том, что он до сих пор не выступал в российских столицах, дав лишь однажды концерт в родном Омске, где в оркестре играл его отец.

А открывал фестиваль Чешский филармонический оркестр. Программу дирижера Йиржи Белоглавека, одно время возглавлявшего симфонический оркестр Би-би-си, не услышать в обычном концерте, это фестивальный проект: Романтический концерт для оркестра Лигети 1951 г., Пятый скрипичный концерт Моцарта (солировала великолепная Хилари Хан), пьеса Виктора Ульмана «Дон Кихот танцует фанданго» (1944) и цикл из трех концертных увертюр Антонина Дворжака «Природа, жизнь, любовь». Дворжак – «фирменный» композитор оркестра и Белоглавека, но запомнился и Ульман. Музыка поражает оптимизмом, особенно когда знаешь судьбу автора: «Дон Кихот» создан в образцово-показательном гетто Терезиенштадта, где Ульман провел два года и откуда был отправлен в Освенцим; композитор Бернхард Вульф инструментовал пьесу 50 лет спустя.

Событием стал и показ хрестоматийного балета Люсинды Чайлд Dance. Он поставлен 37 лет назад, в 2009-м его возобновили в новой редакции. Так объединились эпохи с живыми танцорами на сцене и исполнителями 1979 г.: старый фильм Сола Льюитта с участием самой Чайлд проецируют на полупрозрачный занавес, отчего возникает ощущение связи времен, полета, мгновенного перемещения между оказывающимися неожиданно вблизи пространствами. Хореограф предлагает минималистичный рисунок, создающий ощущение невесомости, отсутствия силы притяжения. Музыку к балету написал Филип Гласс: в новых законах физики, создаваемых Чайлд, ей отводится важнейшее место.

Бонн. До 9 октября