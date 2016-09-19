Рафаэль Надаль оказался в списке, опубликованном хакерами

Хакеры из группы Fancy Bear выложили в сеть четвертую часть данных из взломанной ими базы Всемирного антидопингового агентства (WADA). В числе принимавших запрещенные препараты по особому разрешению спортсменов оказался испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, следует из списка.

По данным Fancy Bear, в допинг-пробах Надаля, взятых в 2009 г., обнаружен бетаметазон, а в 2012 г. - тетракозактид. Также в списке хакеров оказался британский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фарах. В допинг-пробах 2008 г. выявлено наличие триамцинолона, а в 2014 г. - морфина и викодина.

Также в списке, опубликованном хакерами, оказались спортсмены из Аргентины - Лукас Рей и Факундо Каллиони, Бельгии - Лоик Люпаэр, Бурунди - Франсина Нийонсаба, Канады - Кристин Синклер, Мелисса Танкреди, Риан Уилкинсон, Софи Шмидт, Дании - Каспер Мортенсен и Никлас Ларсен, Франции - Димитри Баску и Готье Грюмье, Великобритании - Криста Каллен, Алекс Дэнсон, Кэллум Скиннер, Хелен Гловер, Джастин Роуз, Пит Рид, Сэм Куэк, Венгрии - Ласло Чех, США - Ариана Вашингтон, Брейди Эллисон, Коннор Йегер и Лори Эрнандес.

13 сентября Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 российского боксера Мишу Алояна. WADA тогда подтвердило хищение очередной партии конфиденциальных данных спортсменов из онлайн-программы ADAMS в результате «российской кибератаки ‘Fancy Bear’ [aka Tsar Team (APT28)]». Система ADAMS используется для сбора и хранения данных о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, а также разрешениях на их терапевтическое использование.

В понедельник президент Владимир Путин встретился в Кремле с российскими паралимпийцами, назвав «нечестным, лицемерным и трусливым» решение об их отстранении от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

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