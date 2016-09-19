Рафаэль Надаль оказался в списке, опубликованном хакерами

Хакеры из группы Fancy Bear выложили в сеть четвертую часть данных из взломанной ими базы Всемирного антидопингового агентства (WADA). В числе принимавших запрещенные препараты по особому разрешению спортсменов оказался испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, следует из списка.
По данным Fancy Bear, в допинг-пробах Надаля, взятых в 2009 г., обнаружен бетаметазон, а в 2012 г. - тетракозактид. Также в списке хакеров оказался британский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фарах. В допинг-пробах 2008 г. выявлено наличие триамцинолона, а в 2014 г. - морфина и викодина.
13 сентября Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 российского боксера Мишу Алояна. WADA тогда подтвердило хищение очередной партии конфиденциальных данных спортсменов из онлайн-программы ADAMS в результате «российской кибератаки ‘Fancy Bear’ [aka Tsar Team (APT28)]». Система ADAMS используется для сбора и хранения данных о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, а также разрешениях на их терапевтическое использование.
В понедельник президент Владимир Путин встретился в Кремле с российскими паралимпийцами, назвав «нечестным, лицемерным и трусливым» решение об их отстранении от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.
Как российские спортсмены попались на мельдонии
М. Стулов / Ведомости
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Екатерина Боброва заявила, что не употребляла милдронат с ноября 2015 г. "Я перестала его принимать за 1,5 месяца до начала чемпионата Европы в Братиславе", - сказала Боброва, слова которой приводит Олимпийский комитет России. Федерация фигурного катания подтвердила, что пара Боброва - Соловьев пропустит предстоящий чемпионат мира в США из-за положительного допинг-теста
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Для пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова, завоевавшего в 2015 г. две чемпионские награды на мировых первенствах в спринтерском многоборье и три - на отдельных дистанциях, последствия допинг-скандала с милдронатом могут обернуться дисквалификацией на несколько лет. Ведь действующий рекордсмен уже имел в карьере двухлетнюю дисквалификацию – в 2012 г., после юниорского чемпионата мира, в его пробе был обнаружен запрещенный метилгексанамин. Возобновил карьеру Кулижников в 2014-м.
В конце февраля текущего года конькобежец получил «золото» чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Сеуле
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Владимир Песня / РИА Новости
Дело доигровщика московского "Динамо" и сборной России по волейболу Александра Маркина, в пробе которого обнаружены следы запрещенного милдроната, будет рассматриваться 19 апреля, сообщил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Он также сообщил, что ВФВ отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б" волейболиста Маркина. "Мы отказались от вскрытия пробы "Б", видны следы употребления. Команда "Динамо" в декабре курсом принимала этот препарат, а допинг-проба была взята 9 января на сборе", - сказал Яременко (цитата по ТАСС). В начале января волейболист в составе сборной России завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
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М. Стулов / Ведомости
Лидер российской сборной по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете в Сочи, чемпион мира 2015 г. и чемпион Европы в многоборье Семен Елистратов в нынешнем сезоне победил в общем зачете Кубка мира на дистанции 1000 м и установил на этой дистанции мировой рекорд. До сих пор в его карьере проблем с допингом не было, поэтому Елистратов может рассчитывать на относительно небольшой срок дисквалификации.
Елистратов пропустит чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле (он пройдет 11-13 марта). По словам представителя Союза конькобежцев России, спортсмен не поехал на чемпионат, так как заболел гриппом
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Rick Rycroft / AP
Теннисистка Мария Шарапова заявила на пресс-конференции 8 марта, что принимала милдронат в течение 10 лет, поскольку "часто болела". «У меня был недостаток магния и признаки диабета», - заявила Шарапова. Как пишет The Times, Шарапова, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный с 1 января 2016 г. мельдоний, получила не менее пяти предупреждений о том, что препарат войдет в список запрещенных. По информации издания, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало предупреждать спортсменов о внесении препарата в список запрещенных еще в сентябре прошлого года. Также Шарапову уведомляли об этом Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF). Президент WADA Крейг Риди сообщил, что Шарапова может быть дисквалифицирована на один год из-за скандала с допингом. Убыток Шараповой от разрыва спонсорских контрактов оценен в $140 млн
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Евгений Тумашов / СБР
Допинг-проба биатлониста Эдуарда Латыпова дала положительный результат на милдронат, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил спортсмена от участия в соревнованиях
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Михаил Мокрушин / РИА Новости
Велогонщик «Катюши», чемпион России в групповой гонке 2012 г. Эдуард Ворганов сдал положительный допинг-тест на мельдоний 14 января. Ворганов принимал препарат по собственной инициативе, в команде препарат не использовался, передало заявление "Катюши" агентство "Р-спорт"
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Максим Блинов / РИА Новости
В конце декабря 2015 г. чемпион мира в весовой категории свыше 105 кг штангист Алексей Ловчев был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В его пробе "А" обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Федерация тяжелой атлетики России отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) запросы на вскрытие пробы "Б" и назначение независимого слушания. Проба "Б" была вскрыта в антидопинговой лаборатории в Монреале и дала положительный результат, сообщает агентство "Р-спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
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А. Гордеев / Ведомости
Министр спорта России Виталий Мутко, комментируя ситуацию с выявленными случаями употребления мельдония, отметил, что эти случаи, по всей видимости, не последние. "Видимо, нас ждут какие-то потрясения по этому препарату. Не все сделали выводы. Не мне это анонсировать, но случаи такие еще будут на радость нашим "друзьям". Это не система. Люди, которые занимаются этим, понимали всю ответственность", - заявил Мутко (цитата по ТАСС). По его словам, о попадании препарата в список WADA было заявлено заранее
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James Ellingworth/ AP
Вещество мельдоний (входит в состав препарата милдронат) применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. Вещество относится к классу S4 запрещенного с 1 января 2016 г. списка Всемирного антидопингового агентства (гормоны и модуляторы метаболизма). Мельдоний не является допингом и не улучшает производительность спортсменов, заявил в интервью изданию Le Monde изобретатель препарата профессор Ивар Калвиньш, работающий в Латвийском институте органического синтеза