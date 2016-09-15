В WADA подтвердили подлинность документов, опубликованных Fancy Bear

Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что в результате «российской кибер-атаки ‘Fancy Bear’ [aka Tsar Team (APT28)] была похищена очередная партия конфиденциальных данных спортсменов» из онлайн-программы ADAMS, говорится в сообщении WADA. Эта программа используется для сбора и хранения данных о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, а также разрешениях на их терапевтическое использование.

Хакерская группа Fancy Bear 15 сентября опубликовала результаты положительных допинг-тестов 25 спортсменов из 8 стран мира. Из них 14 стали призерами ОИ-2016. В их числе оказался обладатель серебряной награды боксер Миша Алоян, десять представителей США, по 5 – из Великобритании и Германии, а также по одному из Дании, Польши, Чехии и Румынии. Ранее были опубликованы результаты тестов еще четырех спортсменов.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли выразил сожаление, что хакеры «попытались опорочить» репутацию спортсменов и заверил, что агентство получает помощь правохранительных органов и служб IT-безопасности на самом высоком уровне. Он связал хакерские атаки с публикацией результатов расследования комиссии Ричарда Макларена, разоблачившей «государственную программу допинга в России». Ниггли подчеркнул, что агентство «осуждает эту незаконную [хакерскую] деятельность и обращается к российскому правительству с призывом сделать все возможное, чтобы остановить» ее. Глава WADA отметил, что «продолжающиеся кибер-атаки, исходящие из России», серьезно подрывают работу по восстановлению антидопинговой программы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заверял, что «о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью».