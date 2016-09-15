Хакеры опубликовали положительный допинг-тест серебряного призера ОИ-2016 Миши Алояна

Взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA) хакерская группировка Fance Bear продолжает выкладывать в сеть полученные конфиденциальные документы. Из новой публикации следует, что к соревнованиям на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро было допущено 25 спортсменов из 8 стран мира, употреблявших допинг. Из них 14 удостоились олимпийских наград. В их числе оказался серебряный призер игр в Рио, боксер в весовой категории до 52 кг Миша Алоян. Из опубликованного заключения по результатам допинг-пробы, взятой у Алояна 21 августа, следует, что он мог употреблять туаминогептан.

В списке Fance Bear Алоян – единственный представитель России. Открывают его 10 американских спортсменов, употреблявших запрещенные вещества в разное время. Среди них оказались золотые призеры ОИ-2016 теннисистка Бетани Маттек-Сандс (в ее тестах с 2012 по апрель 2016 г. обнаруживался гидрокортизон, срок действия которого истекает 31 мая 2017 г.), баскетболистка Бритни Гринер (лисдексамфетамин), пловцы Джек Конгер (д-амфетамин) и Кэтлин Бэйкер (преднизон), а также тяжелоатлет Мишель Картер. Допинг-тесты провалили серебряный призер по прыжкам в воду Сэм Дорман, обладательница командной бронзы, фехтовальщица Дагмара Возняк, а также легкоатлет Деанна Прайс, ватерполист Бэрон Маккуин и борец Тервел Длагнев.

Из пяти британцев, оказавшихся в «медвежьем» списке, один золотой призер в командном спринте - Брэдли Уиггинс и один бронзовый – велогонщик Крис Фрум. Также под подозрение попадают гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд. Из опубликованных документов следует, что в команде Германии также было 5 спортсменов, заваливших допинг-тест. По одному такому спортсмену было и в национальной сборной Дании – золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм, Польши – обладательница золота, гребец Наталья Мадай, Чехии – получившая бронзу тенесистка Петра Квитова, а также Румынии – бронзовый призер в гребле Роксана Когиану.

Из первой публикации Fance Bear, появившейся двумя днями ранее, следовало, что допинг в разное время употребляли американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, а также баскетболистка Елена Делле Донн. Позже национальное антидопинговое агентство (USADA) заявило, что препараты принимались в терапевтических целях и по согласованию с WADA.

Представители WADA настаива.n на том, что хакерские атаки исходят из России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверял в ответ: «Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью».