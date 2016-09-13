Хакеры украли данные о применении запрещенных препаратов спортсменами из США – СМИ

Хакеры известной группировки Fance Bears взломали базу данных Международного антидопингового агентства (WADA) и получили конфиденциальные данные, которые могут указывать на применение запрещенных препаратов известными спортсменами из США, в том числе перед и в ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщил во вторник сайт итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

Согласно публикации хакерам якобы удалось получить доступ к закрытой информации, из которой следует, что ряд именитых американских спортсменов и спортсменок предоставляли WADA медицинские справки, объясняющие подозрительные результаты их допинг-проб.

Спортсмены, среди которых сестры Винус и Серена Уильямс и четырехкратная золотая медалистка американская гимнастка Симона Байлз, предоставляли справки, чтобы доказать, что могли применять запрещенный препарат не для улучшения спортивных результатов, а именно в связи с проблемами со здоровьем, утверждает спортивная газета. Если верить документам, в случае Байлз речь идет об амфетаминах.

На сайте издания приведены копии некоторых документов WADA, которые были ранее обнародованы хакерской группировкой Fancy Bears, которую газета связывает с Россией.

Агентство «Интерфакс» не располагает реакций WАDА на упомянутые публикации.