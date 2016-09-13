Песков: Официальная Москва непричастна ко взлому базы WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо причастности российских властей к хакерской атаке на антидопинговую систему всемирного антидопингового агентства (WADA) не может быть и речи.

«Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью», - сказал журналистам Песков, комментируя заявление WADA.

«Подобные голословные обвинения - они не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным, - продолжил представитель Кремля. - Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями».

С заявлением о том, что базу WADA взломали российские хакеры, сегодня выступил гендиректор организации Оливье Ниггли. «WADA проинформировало правоохранительные органы, что эти атаки исходят из России», - сказал он. В результате атаки хакеры получили и опубликовали документы, из которых следует, что WADA допускала медицинское применение накануне и во время Олимпиады в Рио запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной золотой медалисткой Рио по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн. МОК уже заявил, что они не нарушали правил WADA.

О том, что Россия не занимается хакерством на государственном уровне, сам президент Владимир Путин заявил в интервью Bloomberg на Восточном форуме. Речь шла об атаке группы Fancy Bears на серверы Демпартии США. Эта же группа атаковала антидопинговую базу WADA. «Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся», - сказал Путин.