WADA обвинила во взломе антидопинговой базы хакеров из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило утечку данных из антидопинговой системы администрирования и менеджмента (ADAMS) с медицинской информацией ряда спортсменов, говорится в заявлении организации, опубликованном во вторник.

«WADA подтверждает, что российская группа кибершпионажа, называемая "Царской командой", также известная как Fancy Bear, незаконно получила доступ к системе ADAMS, к данным, хранившимся в учетной записи, созданной для использования во время олимпиады в Бразилии», - говорится в сообщении WADA.

В заявлении говорится, что хакеры смогли получить медицинские данные ряда спортсменов, в том числе конфиденциального характера, например такие, как разрешение на терапевтическое использование препаратов, выданные международными спортивными федерациями и национальными антидопинговыми организациями перед играми в Рио, после чего они были опубликованы в открытом доступе с угрозами о грядущих публикациях новой информации.

В WADA считают, что доступ к системам был получен путем фишинга учетных записей спортсменов - пользователей этого ресурса. При этом в организации полагают, что речь идет только об информации, размещенной в разделе, касающемся олимпиады в Рио-де-Жанейро. «В настоящее время у нас нет оснований полагать, что другие данные ADAMS были похищены», - говорится в заявлении.

По словам генерального директора организации Оливье Ниггли, WADA глубоко сожалеет о случившемся и осознает угрозу, которая возникла после утечки данных. «WADA осуждает продолжающиеся кибератаки, которые направлены на подрыв деятельности организации и глобальной антидопинговой системы. WADA проинформировало правоохранительные органы, что эти атаки исходят из России», - сказал Ниггли.

На сайте считающейся российской хакерской группы Fancybear.net, которая сообщила о взломе системы ADAMS, появилась информация, что WADA допускала медицинское применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.