МОК отказался комментировать документы о Байлз и сестрах Уильямс

Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать документы о гимнастке Симоне Байлз и теннисистках Серене и Винус Уильямс, которые были получены из системы ADAMS незаконным путем, говорится в ответе МОК на запрос агентства «Р-спорт».

Во вторник хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн - запрещенные вещества. Также, согласно опубликованным документам, Байлз и Делле Донн в августе сдали положительные допинг-тесты, но не были дисквалифицированы и завоевали золотые медали на Играх-2016 в Рио. Позже Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила «Р-спорту», что получила уведомление от WADA о взломе антидопинговой базы.