В Осло проходит музыкальный фестиваль «Ультима»

Фестиваль «Ультима», ежегодно проходящий в норвежской столице ранней осенью, за четверть века существования обрел репутацию одного из самых авторитетных форумов современной музыки. В его программах находится место и радикальным экспериментам на стыке жанров, и классической музыке в традиционном понимании. Sternklang Штокхаузена, исполненный теплой ночью в Экеберг-парке, соседствует в афише с постановкой Военного реквиема Бриттена на сцене Норвежской оперы; «Четыре сезона» маститого датского автора Бента Соренсена – со своеобразным hommage Бетховену, вылившемуся в проект Beethoven Remix.

Полгода назад фестиваль переехал в реконструированное здание бывшего банка, расположенное в самом сердце города, неподалеку от пристани и средневековой крепости Акерсхус. «Сентрален» – так называется культурный центр, в котором расположился офис фестиваля, два камерных концертных зала, репетиционные помещения, кафе и ресторан. Beethoven Remix проходил в Мраморном зале «Сентралена» одновременно с исполнением Девятой симфонии Бетховена в главном концертном зале Осло – Konserthus, на две тысячи мест. Так совпало, что в дни фестиваля оркестр Oslo Philharmonic как раз завершал двухнедельный цикл концертов, составленный из всех симфоний Бетховена. И организаторы «Ультимы» не преминули обыграть это обстоятельство.

Русское присутствие На дневном концерте Russian Invasion звучала музыка Андрея Смирнова и Марины Полеухиной. В церкви св. Якоба Ensemble Nadar исполнил новые опусы Сергея Хисматова, Александра Хубеева, Алексея Наджарова и Марины Полеухиной, написанные специально для проекта «Лезазерма Покхинакис», посвященного греческой женщине-композитору, ставшей жертвой хунты в 1960-е гг.

Главным дирижером Oslo Philharmonic вот уже три года является Василий Петренко (не путать с Кириллом Петренко, возглавляющим ныне Баварскую оперу) – выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Исполнение Девятой симфонии дирижер предварил небольшим вступительным словом, и надо было видеть, с каким почтительным вниманием слушала его аудитория. За короткий срок Петренко удалось не только завоевать уважение публики Осло, но и добиться признания со стороны музыкантов оркестра: взаимопонимание было полным и всеобъемлющим. Девятую симфонию дирижер провел уверенно, с подобающим ораторским пафосом – и вместе с тем легко, несколько дистанцируясь от авторского текста. Эта постмодернистская манера – обозначать, но не проживать – в целом импонировала и даже порой захватывала некой лихостью, с которой Петренко управлялся с оркестром и хором. Но душевно не задевала.

А вот сценическая постановка Военного реквиема, осуществленная каталонским режиссером Каликсто Биейто, напротив, была заточена на острый эмоциональный отклик. Как обычно, Биейто шокировал, провоцировал и нагнетал трагедийность зрелища, чтобы вызвать у аудитории эмоциональную бурю – жалость, ужас, возмущение, протест, даже отвращение. Режиссер слал пылающий гневом месседж: нет войне в любых ее видах, формах и обличьях – гибридной, холодной, горячей, ползучей.

Концерты фестиваля проходили в основном в камерных концертных пространствах. Норвежский квартет «Цикада» исполнил уникальное, идущее 75 минут, последнее сочинение Мортона Фелдмана «Фортепиано, скрипка, альт и виолончель». Это последнее сочинение Фелдман писал, сознавая, что умирает. Тихие, бесконечно нежные, истаивающие звуки скрипки и мерные созвучия рояля были его прощанием с жизнью. На следующий день Норвежский камерный оркестр представил в том же зале программу из сочинений Лигети, Губайдулиной, Томаса Ларчера и Моцарта.

Кураторы фестиваля не только уделяют внимание репрезентации творчества ведущих композиторов стран Nordik и всей Европы, но и прилагают все усилия, чтобы привлечь к участию в фестивале детей. В «Детский день» на улице развернули нечто вроде музыкальной площадки, где были нагромождены затейливые инструменты: дощечки, деревянные колеса разных калибров, звучащие метелки и лиры. Каждый ребенок мог вволю постучать, подергать за струны и в итоге создать собственную музыкально-ритмическую композицию.

В дни фестиваля жизнь в «Сентралене» бьет ключом. «Ультима» не только концерты. Это еще и общение – с утра до вечера: нечто вроде клуба по интересам, вход в который открыт каждому.

Осло