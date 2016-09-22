Культура
Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Музыка для больших и маленьких

В Осло проходит музыкальный фестиваль «Ультима»

Он открыт классике, современному искусству и даже детскому творчеству
Дирижер Василий Петренко держал вступительное слово перед исполнением Девятой симфонии Бетховена
Дирижер Василий Петренко держал вступительное слово перед исполнением Девятой симфонии Бетховена
Fred Olav Vatne

Фестиваль «Ультима», ежегодно проходящий в норвежской столице ранней осенью, за четверть века существования обрел репутацию одного из самых авторитетных форумов современной музыки. В его программах находится место и радикальным экспериментам на стыке жанров, и классической музыке в традиционном понимании. Sternklang Штокхаузена, исполненный теплой ночью в Экеберг-парке, соседствует в афише с постановкой Военного реквиема Бриттена на сцене Норвежской оперы; «Четыре сезона» маститого датского автора Бента Соренсена – со своеобразным hommage Бетховену, вылившемуся в проект Beethoven Remix.

Полгода назад фестиваль переехал в реконструированное здание бывшего банка, расположенное в самом сердце города, неподалеку от пристани и средневековой крепости Акерсхус. «Сентрален» – так называется культурный центр, в котором расположился офис фестиваля, два камерных концертных зала, репетиционные помещения, кафе и ресторан. Beethoven Remix проходил в Мраморном зале «Сентралена» одновременно с исполнением Девятой симфонии Бетховена в главном концертном зале Осло – Konserthus, на две тысячи мест. Так совпало, что в дни фестиваля оркестр Oslo Philharmonic как раз завершал двухнедельный цикл концертов, составленный из всех симфоний Бетховена. И организаторы «Ультимы» не преминули обыграть это обстоятельство.

Русское присутствие

На дневном концерте Russian Invasion звучала музыка Андрея Смирнова и Марины Полеухиной. В церкви св. Якоба Ensemble Nadar исполнил новые опусы Сергея Хисматова, Александра Хубеева, Алексея Наджарова и Марины Полеухиной, написанные специально для проекта «Лезазерма Покхинакис», посвященного греческой женщине-композитору, ставшей жертвой хунты в 1960-е гг.

Главным дирижером Oslo Philharmonic вот уже три года является Василий Петренко (не путать с Кириллом Петренко, возглавляющим ныне Баварскую оперу) – выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Исполнение Девятой симфонии дирижер предварил небольшим вступительным словом, и надо было видеть, с каким почтительным вниманием слушала его аудитория. За короткий срок Петренко удалось не только завоевать уважение публики Осло, но и добиться признания со стороны музыкантов оркестра: взаимопонимание было полным и всеобъемлющим. Девятую симфонию дирижер провел уверенно, с подобающим ораторским пафосом – и вместе с тем легко, несколько дистанцируясь от авторского текста. Эта постмодернистская манера – обозначать, но не проживать – в целом импонировала и даже порой захватывала некой лихостью, с которой Петренко управлялся с оркестром и хором. Но душевно не задевала.

А вот сценическая постановка Военного реквиема, осуществленная каталонским режиссером Каликсто Биейто, напротив, была заточена на острый эмоциональный отклик. Как обычно, Биейто шокировал, провоцировал и нагнетал трагедийность зрелища, чтобы вызвать у аудитории эмоциональную бурю – жалость, ужас, возмущение, протест, даже отвращение. Режиссер слал пылающий гневом месседж: нет войне в любых ее видах, формах и обличьях – гибридной, холодной, горячей, ползучей.

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Концерты фестиваля проходили в основном в камерных концертных пространствах. Норвежский квартет «Цикада» исполнил уникальное, идущее 75 минут, последнее сочинение Мортона Фелдмана «Фортепиано, скрипка, альт и виолончель». Это последнее сочинение Фелдман писал, сознавая, что умирает. Тихие, бесконечно нежные, истаивающие звуки скрипки и мерные созвучия рояля были его прощанием с жизнью. На следующий день Норвежский камерный оркестр представил в том же зале программу из сочинений Лигети, Губайдулиной, Томаса Ларчера и Моцарта.

Кураторы фестиваля не только уделяют внимание репрезентации творчества ведущих композиторов стран Nordik и всей Европы, но и прилагают все усилия, чтобы привлечь к участию в фестивале детей. В «Детский день» на улице развернули нечто вроде музыкальной площадки, где были нагромождены затейливые инструменты: дощечки, деревянные колеса разных калибров, звучащие метелки и лиры. Каждый ребенок мог вволю постучать, подергать за струны и в итоге создать собственную музыкально-ритмическую композицию.

В дни фестиваля жизнь в «Сентралене» бьет ключом. «Ультима» не только концерты. Это еще и общение – с утра до вечера: нечто вроде клуба по интересам, вход в который открыт каждому.

Осло

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