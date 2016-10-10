На Трехгорке сыграли Стива Райха

Статья опубликована в № 4178 от 10.10.2016 под заголовком: Три горки, шесть роялей

Приятно узнавать, что в Москве появляются новые места, куда публика собирается послушать современную академическую музыку. В цехе «Надежда» на Трехгорке атмосфера, впрочем, напоминает клубную: полупотемки и негромкий музон из динамиков. Здесь, среди бетона и арматуры, возвели помост, на котором расположили специально привезенные шесть роялей, пять Yamaha и один Schimmel. В цикле Sound Up состоялось исполнение одного из эталонных опусов минимализма – Six Pianos Стива Райха (1973), возможно не звучавшего в Москве со времен «Альтернативы-1990».

За роялями были коллеги автора, композиторы-пианисты, точно и внимательно воплотившие его замысел: звуковой поток шел ровно, ритмично, прозрачно, ударность постепенно приобретала моцартовскую плавность.

Исполнение шедевра участники предварили собственными сольными выходами, каждый сыграл свою музыку. Остроумная «Скордатура» Петра Айду была сыграна на старом пианино, где несколько соседних клавиш были перестроены на одну и ту же высоту. Павел Карманов в союзе с ноутбуком исполнил «Подарок для Владимира Мартынова»: образ адресата вызвал к жизни могучие колокольные перезвоны. Алексей Курабатов сыграл традиционную романтическую Поэму с весьма своеобразной гармонической логикой. Антон Буканов сопоставил модернизм и джаз. Самые молодые участники – Кирилл Рихтер и Никола Мельников – предпочли поп-вариант минимализма – повторяющиеся мотивы в многозначительном миноре.-