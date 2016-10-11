Жуков хочет уйти с поста президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков собирается покинуть свой пост из-за занятости в Государственной думе. Об этом во время заседания Совета по физической культуре и спорту заявил во вторник, 11 октября, президент России Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин с пониманием отнесся к желанию Жукова, поскольку тот хочет уделить больше внимания парламентской деятельности.

«Это, безусловно, правильно: мы поддержим. Александр Дмитриевич (Жуков) очень много сделал для спорта, я надеюсь, еще много сделает», - приводит слова Путина «Р-Спорт».

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли российский лидер предлагать свою кандидатуру на пост президента ОКР в случае ухода с этой должности Жукова, Песков ответил, что Путин, «безусловно, озвучить предложение может, как и любой человек, но он не может назначить» (цитата по «Интерфаксу»).

Между тем, как сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в руководстве ОКР, пост президента организации может занять двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Напомним, что в августе спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры, а затем анонсировала баллотирование на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вместе с тем сам Жуков отметил, что он не в курсе намерения Исинбаевой возглавить ОКР. В комментарии «Интерфаксу» он добавил, что пока не знает, за кого бы проголосовал на выборах нового главы комитета, так как пока нет кандидатов. Однако Жуков выразил уверенность, что люди, достойные этого поста, в России есть.

При этом, как указал Путин, перед назначением нового главы ОКР необходимо обсудить этот вопрос с Международным олимпийским комитетом (МОК), с тем чтобы российское представительство среди его членов не уменьшилось.

Ранее во вторник Путин объявил, что в систему управления российским спортом будут внесены существенные коррективы. «Думаю, никто из присутствующих не будет возражать, что взаимодействовать с международными спортивными федерациями, Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальные олимпийский и паралимпийский комитеты, общероссийские спортивные федерации», - подчеркнул он.

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 г., сменив на этом посту Леонида Тягачева. При нем сборная России приняла участие в трех Олимпиадах — в летних Играх 2012 и 2016 гг. и зимней Олимпиаде в Сочи.

Наиболее тяжелым для Жукова оказался последний год, в течение которого ему пришлось разбираться с допинговым скандалом. В 2014 г. российские спортсмены победили на зимней Олимпиаде в Сочи. В 2016 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о том, что часть российских призеров употребляла допинг во время Игр, однако пробы спортсменов были заменены на «чистые». На фоне этого скандала МОК объявил о проведении расследования в отношении ОКР и российского спорта и отказал в аккредитации на Олимпиаду в Рио всем представителям Минспорта России. Российская команда заняла на Играх четвертое место.