Президент Олимпийского комитета России потребовал реформировать WADA

Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) непрозрачна, организацию пора реформировать, заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Он объяснил, что непонятно, у каких спортсменов и сколько проб на проверку берется, по каким принципам отбираются проверяемые, «почему одних и тех же спортсменов постоянно трясут во внесоревновательный период, а других не трогают». По его словам, в октябре на саммите Международного олимпийского комитета (МОК) будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. Затем он допустил проведение сессии МОКа, посвященной исключительно этой теме, и высказал убеждение, что последуют перемены.

Ошибкой агентства Жуков назвал и решение запретить употребление мельдония. Он полагает, что эта ошибка может дорого обойтись организации. Жуков напомнил, что решение принималось без проведения необходимых лабораторных и медицинских исследований, в частности, чиновники не выяснили, как долго этот препарат может оставаться в организме спортсмена. «Введение запрета с 1 января 2016 г. и последующие допинг-тесты в феврале и марте, когда вещество обнаружилось в крови десятков атлетов и те подвергались санкциям со стороны профильных федераций, было поспешным и необоснованным. Это дошло до WADA, но слишком поздно, окончательные выводы отсрочили сначала до 1 марта, теперь - до 1 октября. Исследования продолжаются, но уже ясно, что эксперты WADA погорячились, пострадавшие спортсмены наверняка подадут иски в гражданские суды, и процесс продолжится», - цитирует чиновника ТАСС.

По словам Жукова, к реформированию WADA после Олимпиады в Рио призвали антидопинговые агентства 17 стран.

WADA превысило полномочия, начав давать МОКу рекомендации по отстранению национальных сборных от участия в Олимпийских играх, считает президент ОКР. В июле исполком WADA на основе выводов комиссии Ричарда Макларена рекомендовал МОКу, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК российскую сборную целиком отстранять не стал, однако от летних Игр были отстранены все российские паралимпийцы.

Жуков объяснил, что это случилось потому, что олимпийский и паралимпийский комитеты устроены по-разному, МОК является коллегиальным органом, тогда как президент МПК Филип Крэйвен принимал решение о недопуске россиян «по сути, единолично». «А что политическое давление, прессинг западных СМИ были колоссальными, сомневаться не приходится. Но МОК поставил на первое место интересы спорта, постаравшись сохранить единство олимпийского движения и Россию в нем, а МПК не устоял перед нажимом. Вот и все», - считает президент ОКР.

Если в начале лета, когда у российских спортсменов только начались проблемы с обвинениями в приеме допинга, Жуков призывал не усматривать в этом политику, то затем он свое мнение поменял. «А как иначе, если министры спорта некоторых стран подписали обращение с требованием отстранить Россию от Игр, если американские сенаторы публично заявляли, что США платят деньги WADA, а агентство слишком долго рассматривает допинг-нарушения российских спортсменов и не выносит решение об их дисквалификации? Это уже политика», - объяснил он.