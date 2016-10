Нобелевская премия Бобу Дилану – логичное расширение границ литературы

Если прошлогодняя премия по литературе Светлане Алексиевич показалась кому-то скандальной, то в этом году шведские академики решили «усугубить». Присудив самую известную литературную награду мира 75-летнему американцу, который, конечно, выпускал романы и сборники стихов (равно как и выставлял в галереях вполне профессиональные картины), но известен, любим и пользуется колоссальным влиянием во всем мире уж точно не за это. А за то, что вот уже более полувека сочиняет и исполняет – один, в сопровождении рок-группы, а то и целого оркестра – короткие песни. Некоторые из них, такие как Blowin’ in the Wind, Knockin’ on Heaven’s Door, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin, давно оторвались от своего автора и зажили самостоятельной насыщенной жизнью.

Рекорд Боб Дилан – девятикратный обладатель премии американской звукозаписывающей индустрии Grammy. Вероятно, это достижение другому лауреату Нобелевской премии удастся превзойти не скоро.

Эта скандальность становится особенно заметной, если вспомнить предыдущего поэта, удостоенного Нобелевской премии (в 2011 г.), – Тумаса Транстрёмера. То был настоящий «поэт для немногих»; Дилан – его полная противоположность. Он не просто «поэт для всех»; он как бы и вовсе не поэт в том смысле, в котором это слово употреблялось в европейских языках последние полвека: интеллектуал, занимающийся неким чрезвычайно эзотерическим делом, которое способны оценить такие же, как он, избранники.

Но зато, можно cказать, он поэт в том смысле, в котором это слово употреблялось тысячелетиями. Именно на это обстоятельство напирала постоянный секретарь Шведской академии Сара Дэниус, объясняя (в своем твиттере) решение коллег: «Выбор может показаться неожиданным, но, если оглянуться на много лет назад, вы увидите Гомера и Сафо. Они писали поэтические тексты, которые должны были исполняться под музыку или в театре. Это справедливо и для Боба Дилана. Мы ведь до сих пор читаем Гомера и Сафо, и нам нравится. Мы можем и должны читать Дилана».