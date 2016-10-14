Нобелевская премия Бобу Дилану – логичное расширение границ литературы

Если прошлогодняя премия по литературе Светлане Алексиевич показалась кому-то скандальной, то в этом году шведские академики решили «усугубить». Присудив самую известную литературную награду мира 75-летнему американцу, который, конечно, выпускал романы и сборники стихов (равно как и выставлял в галереях вполне профессиональные картины), но известен, любим и пользуется колоссальным влиянием во всем мире уж точно не за это. А за то, что вот уже более полувека сочиняет и исполняет – один, в сопровождении рок-группы, а то и целого оркестра – короткие песни. Некоторые из них, такие как Blowin’ in the Wind, Knockin’ on Heaven’s Door, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin, давно оторвались от своего автора и зажили самостоятельной насыщенной жизнью.
Рекорд
Боб Дилан – девятикратный обладатель премии американской звукозаписывающей индустрии Grammy. Вероятно, это достижение другому лауреату Нобелевской премии удастся превзойти не скоро.
Эта скандальность становится особенно заметной, если вспомнить предыдущего поэта, удостоенного Нобелевской премии (в 2011 г.), – Тумаса Транстрёмера. То был настоящий «поэт для немногих»; Дилан – его полная противоположность. Он не просто «поэт для всех»; он как бы и вовсе не поэт в том смысле, в котором это слово употреблялось в европейских языках последние полвека: интеллектуал, занимающийся неким чрезвычайно эзотерическим делом, которое способны оценить такие же, как он, избранники.
Но зато, можно cказать, он поэт в том смысле, в котором это слово употреблялось тысячелетиями. Именно на это обстоятельство напирала постоянный секретарь Шведской академии Сара Дэниус, объясняя (в своем твиттере) решение коллег: «Выбор может показаться неожиданным, но, если оглянуться на много лет назад, вы увидите Гомера и Сафо. Они писали поэтические тексты, которые должны были исполняться под музыку или в театре. Это справедливо и для Боба Дилана. Мы ведь до сих пор читаем Гомера и Сафо, и нам нравится. Мы можем и должны читать Дилана».
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Американский рок-музыкант Боб Дилан 13 октября стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции»
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Adam Bettcher / Getty Images
Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) - американский автор-исполнитель песен, поэт, художник, киноактер и рок-музыкант. Такие его песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin, стали гимнами движения гражданских прав и антивоенного движения в США
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Увлечение музыкой Дилана началось еще в детстве. Первыми инструментами, которые он освоил, стали гитара и губная гармошка. Уже в 10 лет он написал первые стихи. Дедушка и бабушка по отцу были одесскими евреями, а предки по материнской линии происходили из Литвы
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AP Photo
В 1959 г. Боб Дилан поступил в университет Миннесоты. В свободное время он играл в студенческих барах. В 1961 г. музыкант переехал в Нью-Йорк, а в феврале 1962 г. выпустил первую пластинку Bob Dylan, состоявшую из композиций классического блюз- и фолк-репертуара и содержавшую всего две собственные песни
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AP Photo
Мировую популярность музыканту принес второй альбом - The Freewheelin' Bob Dylan (1963), который состоял из протестных песен и композиций с политическим подтекстом. Эта работа стала важнейшей вехой в истории фолка
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Постепенно Дилан переходил от фолка к рок-н-роллу. 1960-е годы стали пиком популярности артиста. В этот период он создал три лучших альбома, которые объединились в великую рок-трилогию, - альбом Bringing It All Back Home (1965) в стиле фолк-рок и две роковых пластинки – Highway 61 Revisited (1965) и Blonde on Blonde (1966)
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Kevork Djansezian / AP Photo
Боб Дилан - обладатель 10 премий Grammy, а в 1999 г. получил «Оскара» и «Золотой глобус» за песню Things have changed, прозвучавшую в фильме «Вундеркинды». Также он завоевал Пулитцеровскую премию 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы»
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Reuters
Журнал Time, подводя итоги XX в., включил Дилана в сотню самых влиятельных людей столетия. По версии журнала Rolling Stone музыкант занимает вторую строчку (после The Beatles) в списке 100 величайших исполнителей всех времен
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Charles Dharapak / AP Photo
Боб Дилан в 2012 г. был награжден президентской медалью свободы США, которую ему вручил лично президент Барак Обама. «Работа Боба Дилана оказала заметное влияние на движение за гражданские свободы 60-х годов и существенно повлияла на американскую культуру последних 50 лет», - говорилось в пресс-релизе Белого дома