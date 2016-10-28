Французский фильм «В постели с Викторией» – история про женщину-адвоката и ее дьяволах

«Я хочу знать: как вся моя жизнь превратилась в поток химических отходов?» – спрашивает в самом начале фильма Виктория. Ей под сорок, у нее две маленькие, прелестные, очаровательные дочки от бывшего мужа, есть неплохая квартира, хорошая работа (она адвокат, и далеко не самый бездарный), но на этом, похоже, все хорошее в ее жизни заканчивается. Ей не могут помочь ни психотерапевт, ни гадалка, которым она наносит визиты как заведенная: тем более не помогают и мужчины, которых она находит в интернете для свиданий на одну ночь.

От друзей тоже толку мало. Один из лучших никак не может разобраться с собственной любовницей-истеричкой и на громкой свадьбе общих знакомых вроде как пытается ту убить. Или она сама себя пытается грохнуть, чтобы подозрение пало на него? Четыре часа ночи, все пьяны, вокруг бегают какая-то собака и специально приглашенная на торжество цирковая обезьяна, и вдруг крики и слезы – Виктория ни в чем не может разобраться, а на следующее утро выясняет, что ей теперь придется защищать Венсана в суде. И это почти будет стоить ей карьеры. А тем временем оказывается, что бывший муж давно выкладывает в сеть рассказы, героиню которых зовут Виктория, причем она тоже адвокат, и все интимные подробности списаны с натуры, и количество читателей растет в геометрической прогрессии с каждым днем. Вообще, что бы Виктория ни делала, поток химических отходов только становится шире и играет все более радужными красками.

Звезда Эфира Удивительным образом большое кино начало замечать чудесную бельгийку Виржини Эфира всего несколько лет назад, в 2009-м, и сейчас, в 39, она еще на первых этапах актерской карьеры. До того Эфира изучала психологию, озвучивала мультфильмы, работала на телевидении. Из самых примечательных фильмов с ее участием можно вспомнить очень милую комедию «Притворись моим парнем» (в оригинале – «20 лет разницы»); только что вышел фильм Пола Верхувена «Она», где она сыграла супругу соседа Изабель Юппер.

«В постели с Викторией» (постель добавлена русскими прокатчиками, в оригинале фильм называется «Виктория») – комедия о женском кризисе среднего возраста. В России такую ситуацию назвали бы «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано», но «Виктория» снята в стране, где справедливо считают, что замуж не поздно никогда, да к тому же исполнительница главной роли Виржини Эфира – одна из самых милых блондинок в современном европейском кино. Потоком чего-то веселого и химического режиссер Жюстина Трие считает скорее жизнь вокруг нее, в которой самый приятный персонаж второго плана посвятил жизнь тому, чтобы научить шимпанзе делать фотографии на iPhone. Виктория просто не научилась жить со своими сравнительно немногочисленными тараканами в голове, в то время как все прочие с упоением их плодят и пестуют. Может быть, они просто «научились принимать себя такими, как есть»: и зоопсихолог, который приводит в суд пса, чтобы тот дал показания, и полубезумные гадалки, уверенные в непререкаемости своих выводов («Я сказала «вы наркоманка» – значит, вы наркоманка!»), и принципиально инфантильные сорокалетние, не думающие о последствиях своих поступков.

«Виктория» – неплохо выстроенная цепочка слегка сумасшедших виньеток, которую разрывает самый нормальный персонаж – конечно, он тоже наркоторговец и в кармане у него всегда найдется пакетик с препаратами, но он единственный пытается встать на путь исправления и, к изумлению Виктории, уверенно идет по нему. И в конце концов оказывается, что и героине, чтобы обрести счастье, достаточно идти по этому пути вместе с ним.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»