Костер в Руане зажгли из Казани

Симфонический коллектив из Казани намерен вписать новые страницы в свою славную историю, которая началась почти заново, когда шесть лет назад оркестр возглавил дирижер ленинградской школы Александр Сладковский. За это время благодаря отменному профессионализму, организационным качествам, а также поддержке президента республики харизматичному маэстро удалось вывести оркестр в лидеры не только регионального, но и национального уровня. На очереди – гастроли в Вене и выпуск полного собрания симфоний и концертов Шостаковича на фирме «Мелодия».

В Москву Госоркестр Татарстана наносит регулярные визиты. Их известным минусом остается стандартный репертуар: не вполне ясно, зачем столице еще один, пусть даже очень хороший, оркестр, играющий все те же самые знакомые симфонии. А ведь Сладковский и его подопечные могли бы расширять наш кругозор, исполняя в Москве больше татарской или другой редкой музыки, современных партитур – как это делает, к примеру, Владимир Юровский, к которому публика ходит не за оригинальностью интерпретаций, а за самой музыкой, доселе незнакомой.

Но вот на этот раз татарский оркестр сработал, можно сказать, по рецепту Юровского, даже позаимствовав у последнего двух участниц. Драматическую роль Жанны д’Арк продекламировала Чулпан Хаматова, выступившая в амплуа заказчицы сочинения Иды Рубинштейн, а партию сопрано спела Надежда Гулицкая. Партнерами казанских гостей стали «Мастера хорового пения» Льва Конторовича, московские актеры и певцы (Илья Глинников, Полина Шамаева и другие), но все смогли объединиться так, что главным героем концерта стало само произведение Артюра Онеггера.

Нельзя сказать, что в Москве «Жанна д’Арк на костре» никогда не звучала (один раз в заглавной партии даже выступила Фанни Ардан), но эта партитура уж точно заслуживает более частых исполнений. Орлеанская девственница, особенно в облике миниатюрной актрисы, впечатляет соединением беззащитности и мужества, напоминая героев наших дней, которые решаются в одиночку противопоставить свое поведение вкусам большинства и платят за это высокую цену. Сладковский уверенно начертил драматический контур оратории, в которой откровенно театральные, кинематографические и прочие иллюстративные качества соединены с чистой музыкой высокой красоты и оригинальности. Песенки чередовались с бодрыми маршами под барабанный бой, терпкий григорианский хорал сменялся жанровыми сценками, в которых пританцовывающий суд свиней и баранов веселил даже саму обвиняемую.

Группы оркестра – все без исключения – отлично справились с красочным устройством партитуры. Отдельное удовольствие доставили ладные соло трубы, колючие аккорды группы контрабасов и безупречные линии скрипок в высоком регистре. Особенно смачно оркестр воплотил главную тембровую находку композитора – саксофоны, заменяющие отсутствующие валторны. Кульминация с огнем наполнила Зал Чайковского ярким тутти, вслед за которым Сладковский мастерски осадил темп и красиво провел просветленный тихий эпилог.

Исполнение партитуры Онеггера вошло в абонемент «Грани бессмертия. Великие оратории ХХ века». Оркестр Татарстана, созданный полвека назад, – сам произведение ХХ века, символизирующее единство национальной татарской и мировой культур. Исполнение казанским оркестром французского шедевра в Москве оказалось более чем органичным.