Все дуры — бабы, следует из фильма «Девушка в поезде»

Дважды в день Рэйчел проезжает на электричке мимо красивого дома, где живет идеальная пара. Несколько секунд, во время остановки поезда, она с удовольствием подглядывает за этой парой и воображает, что у них идеальные отношения. Дважды в день Рэйчел проезжает на электричке мимо другого дома, где она когда-то жила с мужем (Джастин Теру). Сейчас он живет там с новой женой и маленьким ребенком. Рэйчел старается на них не смотреть, но все равно смотрит. Однажды во время остановки она выходит, а дальше ничего не помнит, потому что, как всегда, слишком много выпила. На следующий день к ней приходит полиция: ее подозревают в убийстве.

Девушка в возрасте Самое страшное в этом триллере – мимолетное появление на экране звезды сериала «Друзья» Лизы Кудроу, которая выглядит настоящей старухой. Неужели «Друзья» были так давно?

Фильм о трех женщинах и об их иллюзиях: Рэйчел (Эмили Блант), Анне (Ребекка Фергюсон) и Меган (Хейли Беннетт), и чем они похожи, нам расскажут лишь в самом конце. Рэйчел – алкоголичка, живущая прошлым, Анна – молодая мать, которую не интересует ничего, кроме ребенка, Меган сама не очень знает, кто она, но точно знает, кем не хочет быть. Ни одна из них не выглядит не то что убедительной, но и вообще живой. Анне и Меган это простительно, по сюжету они почти взаимозаменяемы, но Рэйчел – главная героиня, главная жертва, а может, и убийца, да и Эмили Блант играет прекрасно. Она тупо смотрит в окно поезда, пугающе стареет, в очередной раз глотнув из фляжки, она страшна и жалка в гневе – но русская озвучка превращает ее героиню в пьяненькую участницу шоу Comedy woman.

Возможно, так и задумано. Это кино о жалких женщинах, их нелепых мечтах и о том, что любой брак – повод для психологического триллера. В фильме есть какие-то мужчины, но они либо маячат на периферии, либо обманывают безвинных баб. Главная заслуга режиссера Тейта Тейлора – в том, что он маячит на периферии, т. е. не мешает женщинам пить, жить, ревновать и умирать на экране. Книга британки Полы Хокинс «Девушка в поезде», по которой снят этот фильм, была чуть глубже, мужчины там были хотя бы наваждением и угрозой. В прошлом году в Штатах и Британии этот роман оказался сверхпопулярным. В нем находили параллели со знаменитой «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн: в обоих триллерах речь шла о пропавших женщинах, проблемах брака и недостоверных рассказчиках. Но в России роман так и не стал хитом: тут не очень любят говорить о семейном моральном насилии, «газлайтинге», еще меньше – о женском алкоголизме, послеродовой депрессии и психологических проблемах женщин. Вся книга Полы Хокинс построена именно на этом, а вовсе не на детективном сюжете о том, как одна женщина пропадает, другая начинает расследование, а третья глупой курицей мечется по дому.

Фильм упростил всю эту конструкцию. Если уж искать какие-то параллели, то картина Тейлора, конечно, совсем не напоминает «Исчезнувшую» Дэвида Финчера. Скорее это что-то вроде неудачной серии «Секса в большом городе», где героини надеялись на счастье в личной жизни, а получили по башке, и вот теперь вынуждены разбираться, что и когда пошло не так. Скорее всего, решают они, мужики – зло. Хотя на самом деле зло – строить воздушные замки и думать, что где-то живет идеальная пара и у них идеальные отношения.