Вышел календарь Pirelli-2017 с падчерицей Чемезова

В Париже представили 44-й календарь Pirelli-2017, автором которого стал знаменитый немецкий фотограф Питер Линдберг. Перед его объективом предстали популярные актрисы, в том числе семь обладательниц премии «Оскар»: Алисия Викандер, Хелен Миррен, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Руни Мара, Джессика Честейн, Шарлотта Рэмплинг, Ума Турман, Леа Сейду, Робин Райт, китайская актриса Чжан Цзыи и кенийская актриса Лупита Нионго. Компанию им составила россиянка Анастасия Игнатова - преподаватель кафедры политической теории МГИМО и дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Как художник я чувствую ответственность за то, чтобы избавить женщину от мыслей о вечной молодости и совершенства, от стремления к идеалами, которые диктует современное общество и которых невозможно достичь» - так Линдберг рассказывает о философии своей работы (цитата размещена на сайте Pirelli). В свою очередь актрисы, которые работали с Линдбергом, отзываются о нем как о глубоком и вдумчивом мастере. Например, Ума Турман называет съемку с Линдбергом «интервью, но с фотоаппаратом», а для Пенелопы Крус это сотрудничество «почти как заглянуть в душу» (цитаты по сайту Pirelli).

Pirelli На сайте Pirelli в свободном доступе сейчас размещены четыре фотографии нового календаря. На фото актриса Джулианна Мур 1/4 Pirelli Актриса Николь Кидман 2/4 Pirelli Актриса Робин Райт 3/4 Pirelli Актриса Ума Турман 4/4

Линдберг стал первым фотографом, сотрудничающим с Pirelli уже четвертый раз. Ранее он снимал календари в 1996 и 2002 гг., а в 2014-м работал вместе с другим признанным фотохудожником Патриком Демаршелье над юбилейным выпуском календаря.