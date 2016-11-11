Комедия «Хороший мальчик» состоит из оптимистических анекдотов

Коля Смирнов (Семен Трескунов), обычный школьник из обычной московской школы, входит во взрослую жизнь и обнаруживает, что та несколько напоминает дурдом. Его отец (Константин Хабенский) – интеллигентный чудак, помешанный на здоровом образе жизни: он то объявляет, что творог ни в коем случае нельзя есть в первой половине дня, то придумывает систему, которая позволяет жить в соответствии с «ритмами космоса». Преподавательница английского (Иева Андреевайте) – умница с модельной внешностью – уже много лет мается от любви к женатому директору школы и не прочь залить печаль бутылкой вина. Сам директор (Михаил Ефремов) – тот еще жук: помимо половой распущенности он безумно увлечен игровыми автоматами и регулярно посещает подпольный зал, где они установлены. Завуч (Татьяна Догилева) по совместительству преподает танцы и убеждена, что жизнь ее подопечных будет неполной без умения танцевать польку. Тем временем кто-то поджигает школу; не меньше, чем это происшествие, учащихся занимают страшные слухи о Писуне – перверте в плаще, который бродит по району, подманивает людей и мочится на них. В общем, большинство взрослых вокруг Коли в той или иной степени чокнутые, но, как произносит кто-то: «Тут себя-то понять невозможно, а ты других хочешь». Надо смириться, постараться полюбить странных взрослых (кроме разве что Писуна) такими, какие они есть, и ждать взросления, которое, возможно, упростит синхронизацию с ритмами мира.

В программе «Кинотавра» «Хороший мальчик» был показан первым, и последовавшие 13 конкурсных картин так и не не смогли перебить у жюри впечатления от фильма Оксаны Карас. «Мальчик» получил главный приз, которого, строго говоря, не заслуживал. Но он оказался единственным фильмом в довольно слабой программе, который более или менее устроил всех. Тема антиклерикального «Ученика» Кирилла Серебренникова показалась жюри слишком уж скользкой, а его герой – мальчиком слишком плохим, прямо неприятно такому призы давать. Куда комфортнее награждать за благодушное обаяние, которым фильм Карас полон до краев.

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Соавтором сценария «Мальчика» был Михаил Местецкий, год назад дебютировавший в режиссуре «Тряпичным союзом» – еще одним милым и непропеченным фильмом о хороших молодых людях (он тоже удостоился очень теплого приема – неудивительно, если учесть общую ситуацию безрыбья в российском кино). Как и «Тряпичный союз», «Хороший мальчик» может похвастаться отличными характерными актерами (в частности, Александром Палем и Василием Буткевичем) и несколькими симпатичными шутками. Но Палю, играющему бестолкового и безнадежно влюбленного учителя информатики, довольно уверенно ставят палки в колеса, не давая толком развить образ. Да и от Буткевича запоминаются разве что несколько взглядов в камеру. «Мальчик» заканчивается там, где в нормальном фильме заканчивался бы только первый акт. Это, в сущности, набор недорассказанных и даже порой конфликтующих друг с другом анекдотов, которые не сводятся ни к чему путному, кроме общего оптимистического посыла. Школа и школьники в этом фильме столь же условны, как в киножурнале «Ералаш»; герой Семена Трескунова то от робости не может связать двух слов, то сверкает остроумием, как сценарист «Вечернего Урганта» (просто авторы наткнулись на удачную фразу, не выбрасывать же ее); танец в последней сцене, похоже, заимствован из выдающегося «Шапито-шоу» Сергея Лобана, но там он был естественным и прекрасным финалом, а здесь вызывает разве что ухмылку. И еще очень нежелательно вспоминать во время просмотра о действительно замечательном российском фильме про старшеклассников – умном и трогательном «14+» Андрея Зайцева, вышедшем в прошлом году; сравнения подействуют на «Хорошего мальчика» как серная кислота, выплеснутая на целлулоид.

Но Хабенский и Ефремов действительно хороши (да и к Семену Трескунову не предъявишь претензий), и ничей вкус «Хороший мальчик» всерьез не оскорбит; это то самое «доброе кино», которое тщатся сделать многие российские продюсеры, и от словосочетания «доброе кино» в этом случае не тошнит. А с другой стороны – ну правда, невозможно же хвалить фильмы только за то, что от них не тошнит.

В прокате с 10 ноября

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»