Выставка фотографий Льва Толстого загадочна

Выставка «Лев Толстой сквозь призму фотокамеры» кажется не самой привлекательной среди открытых в московском «Мультимедиа арт музее». Кажется, что все портреты Толстого – молодого офицера, великого писателя, мудрого старца, друга крестьянских детей – многократно тиражированы и выучены наизусть. Тем более что на выставке, организованной совместно с Государственным музеем Л. Н. Толстого, нет старых отпечатков, только цифровые их копии и долгие поучительные пояснительные подписи – где, кем и при каких обстоятельствах снято. Так что никакого флера подлинности и запаха времени здесь не ощущается, не предусмотрено, так, дежурный показ без фантазии и азарта.
Есть, конечно, снимки менее известные, чем фотографии Льва Николаевича с Горьким или Чеховым. Например, сделанная в Московском университете 6 февраля 1896 года, когда чета Толстых присутствовала на лекции о фотографировании цветных предметов, но не в сюжетах дело. А в загадочной притягательности главного героя, сохраняющейся на каждом снимке, независимо от того, кто его сделал – жена, дочь, соратник Чертков, придворный фотограф Левицкий или будущий классик русской фотографии Карл Булла.
И ведь никак нельзя сказать, что Лев Николаевич был фотогеничен и камера его любила, как теперешних звезд экрана. Нет, нос широкий, уши торчат, рано отпущенная борода не ухожена. Щегольская в молодые годы одежда быстро сменяется рубахой, сапогами и картузом, которые мало кого способны украсить. Однако в старые снимки внимательно всматриваешься, а перед некоторыми даже робеешь.
Особенно магнетически действуют портреты, где Толстой хмурясь смотрит прямо в объектив. «Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от живого лица и фигуры, – приводятся на выставке воспоминания Станиславского. – Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрыто – хорошего или плохого».
Так что если что нового и интересного можно на этой выставке узнать, то не о великом писателе и грандиозном мыслителе, а о себе, очевидно заурядном.
До 11 декабря