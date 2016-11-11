«Травиата» из Перми стала лауреатом Приза музыкальных критиков

Звезда проекта Надежда Павлова получит приз и даст концерт в Москве

Ассоциация музыкальных критиков Москвы назвала лауреата ежегодного приза по итогам сезона 2015/2016, о чем сообщает на своем сайте.

Лауреатом стал спектакль «Травиата» с формулировкой «за сотворчество мэтров и артистов молодого поколения в Пермском театре оперы и балета: Роберт Уилсон, Теодор Курентзис, Надежда Павлова».

Опера в постановке классика режиссуры Роберта Уилсона и под управлением Теодора Курентзиса была поставлена в Перми в июне 2016 г. Главную партию исполнила молодая солистка Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Надежда Павлова.

Ассоциация музыкальных критиков Москвы и Пермский театр приняли совместное решение: приз будет вручен в Москве, а в ознаменование награждения состоится концерт с участием Надежды Павловой в качестве солистки. Число, площадка и программа пока обсуждаются.

Приз музыкальных критиков Москвы учрежден в 2015 г., он вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства. В короткий список по итогам сезона 2015/2016 вошли проекты дирижера Владимира Юровского, музыковеда Михаила Мугинштейна, фирмы «Мелодия», Большого театра и Екатеринбургской филармонии.

Лауреатом приза по итогам сезона 2014/2015 стала музыковед Полина Вайдман, возглавившая научный коллектив, занявшийся подготовкой к изданию полного собрания сочинений Чайковского в авторских оригиналах.