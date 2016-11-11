Культура

«Травиата» из Перми стала лауреатом Приза музыкальных критиков

Звезда проекта Надежда Павлова получит приз и даст концерт в Москве
«Травиата» из Перми стала лауреатом Приза музыкальных критиков
«Травиата» из Перми стала лауреатом Приза музыкальных критиков
Lucy Jansh

Ассоциация музыкальных критиков Москвы назвала лауреата ежегодного приза по итогам сезона 2015/2016, о чем сообщает на своем сайте.

Лауреатом стал спектакль «Травиата» с формулировкой «за сотворчество мэтров и артистов молодого поколения в Пермском театре оперы и балета: Роберт Уилсон, Теодор Курентзис, Надежда Павлова».

Опера в постановке классика режиссуры Роберта Уилсона и под управлением Теодора Курентзиса была поставлена в Перми в июне 2016 г. Главную партию исполнила молодая солистка Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Надежда Павлова.

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Ассоциация музыкальных критиков Москвы и Пермский театр приняли совместное решение: приз будет вручен в Москве, а в ознаменование награждения состоится концерт с участием Надежды Павловой в качестве солистки. Число, площадка и программа пока обсуждаются.

Приз музыкальных критиков Москвы учрежден в 2015 г., он вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства. В короткий список по итогам сезона 2015/2016 вошли проекты дирижера Владимира Юровского, музыковеда Михаила Мугинштейна, фирмы «Мелодия», Большого театра и Екатеринбургской филармонии.

Лауреатом приза по итогам сезона 2014/2015 стала музыковед Полина Вайдман, возглавившая научный коллектив, занявшийся подготовкой к изданию полного собрания сочинений Чайковского в авторских оригиналах.

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