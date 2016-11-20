Спектакль «Тобольск. Доска почета» вышел живым портретом сибирского моногорода

И я поняла: «Индия – это маленькая Подгора!», «А мы уже год дружили организмами», «Я знаю, что это влияет на мою импотенцию» – уже надоевший столичным театрам вербатим в небольших городах продолжает демонстрировать свою состоятельность. Для местных трупп это возможность прокачать мастерство, для постоянных зрителей – неожиданный взгляд на самих себя, а для заезжих критиков – краткий, но весьма подробный экскурс в жизнь нового города. В очередной раз убедиться в этом можно было на «Лаборатории документального театра» в Тобольске, заключительном этапе «Арт-лабораторий», предлагавших с помощью инструментария современного искусства отрефлексировать жизнь одного из российских городов. В течение года этот совместный проект международного фестиваля – школы современного искусства «Территория» и компании «Сибур» – настраивал оптику по простой схеме: в город приезжали участники актуального театрального процесса и вместе с артистами местного театра, студентами или школьниками (вариант зависел от города) создавали эскиз постановки или перформанс.

Финишировали «Арт-лаборато-рии» эскизом документального спектакля «Тобольск. Доска почета», созданном в Тобольском драматическом театре им. Ершова. За режиссуру отвечали Дмитрий Брусникин, Сергей Щедрин и Алексей Розин, за драматургию – Марина Крапивина, а за музыкальное оформление и видео – Леонид Именных. Вместе с актерами театра им. Ершова и Свободного молодежного театра они предложили инста-портрет города, сложенный из вербатимов жителей и документального видео. Фоном для историй служило видео, разбитое по хештегам #мненебольно, #cнебападаетвода, #химическиереакции и т. д., по одному хештегу на персонажа или пару. Среди них были преподаватель йоги в стоптанных кедах, кандидат в органы местного управления, бомж, удочеренная девочка в спортивном костюме, председатель общества инвалидов в платье и на инвалидной коляске. Герои порою были даже слишком типажны: вот пацанчики с района, вот четкие девчонки, а вот – местная интеллигенция, женщины за 50, которые ходят в театр на «разные постановки» (в городе с населением меньше ста тысяч жителей театру приходится выпускать до 10 премьер в год, чтобы было что предложить зрителю). И в этом «Доска почета» оказалась скорее архетипичным портретом города, живущего за счет предприятия, чем конкретного Тобольска. А вместо названия комбината, решающего в городе все (в местной группе помощи, например, пристраивают пса Сибура), можно было бы подставить название любого другого крупного предприятия.

Но Тобольск все-таки сыграл роль второго плана, достойную награды. Случилось это не в рассказе фаната Менделеева и даже не в истории бывшего зэка (в Тобольске до сих пор два исправительных учреждения) о воде, падающей с неба. 30 тобольских пейзажей и 13 звуков, собранных и смонтированных Именных в медиаэссе, вдруг оказались той самой доской почета, старательно собираемой все два часа показа. Пока шло обсуждение, на котором, конечно же, нашлись те, кому не понравились «разочарованные и безрадостные герои», на заднике сменяли друг друга портреты горожан: старуха, мужчины, женщины, подруги-девчонки и друзья-пацаны смотрели на зрителей. И в этих взглядах можно было читать что угодно – застенчивость, интерес, грусть, кокетство, но почему-то ни в одном не было разочарования. Зато в каждом портрете сквозила та самая ускользающая бабочка-жизнь, за которой так старательно гоняются с сачками-диктофонами сборщики вербатимов для больших и маленьких сцен страны.

Тобольск