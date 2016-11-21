Названы условия доступа России к Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) обязал Паралимпийский комитет России (ПКР) выплачивать по 250 000 евро за каждый год отстранения, сообщил официальный сайт МПК. Эта сумма включена в список обязательных требований к ПКР для восстановлении в рядах МПК. От статуса ПКР зависит участие российских паралимпийцев в международных соревнованиях, в частности в зимней Паралимпиаде 2018 г.

Нет чиновникам ПКР не должен назначать чиновников исполнительной власти в состав правления, исполкома или на любую другую должность, пишет МПК. Кроме того, ПКР обязан предоставить особой рабочей группе данные на всех сотрудников, от руководства до тренеров и обслуживающего персонала, с подтверждением, что никто из них не замешан и не был замешан в нарушениях антидопингового законодательства и не упоминался в докладе Макларена.

«ПКР обязан компенсировать расходы, связанные с увеличением числа тестов российских атлетов в период с 18 июля (даты публикации доклада Ричарда Макларена) по 31 декабря 2016 г., в соответствии с указаниями МПК, со сроком уплаты не позднее 31 декабря 2016 г. Начиная с 1 января 2017 г. ПКР за каждый календарный год своего отстранения должен выплачивать МПК по 250 000 евро, а также по 125 000 евро в течение трех лет после восстановления членства в МПК», - говорится в сообщении.

Для выполнения этих требований ПКР обязан до 31 декабря 2016 г. открыть счет в Deutsche Bank с балансом в 500 000 евро, назначив МПК фидуциаром. ПКР обязан поддерживать баланс счета на уровне не ниже 250 000 евро и нести все расходы, связанные с обслуживанием счета, пишет МПК.

Условием возможного восстановления ПКР в МПК в числе 28 пунктов документа названа полная компенсация расходов на дополнительное допинг-тестирование российских спортсменов, «включая (без ограничений) стоимость командировок, размещения, юридических и прочих расходов особой группы МПК».

Для восстановления в МПК Паралимпийский комитет России обязан строго соблюдать все требования Всемирной антидопинговой программы, а также вести строгий антидопинговый контроль в тесном сотрудничестве со спортивными федерациями и МПК, «эффективно и без постороннего влияния (также ПКР необходимо адекватно решить проблемы, вскрытые докладом Макларена)», говорится в сообщении. Для контроля за соблюдением требований создается особая рабочая группа МПК по России.

«ПКР - важная часть международного паралимпийского движения, и российские спортсмены хотят соревноваться со спортсменами других стран на международном уровне. При условии безусловного сотрудничества и прозрачности ПКР мы немедленно восстановим ее членство, как только удостоверимся в полном выполнении всех требований и контрольных условий и в том, что они будут выполняться и впредь», - заявил президент МПК Филип Крэйвен.

7 августа 2016 г. МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Олимпийских игр 2016 г. по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Решение МПК - «попытка развести Россию на деньги», заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев. «Это верх несправедливости и попытка заработать на нашей стране», - сказал депутат. Он напомнил, что российских спортсменов сейчас проверяет на допинг Британское антидопинговое агентство (UKAD), «то есть вместо того, чтобы платить нашим специалистам, мы платим англичанам».

«Для того чтобы решать подобные вопросы, нужно занимать наступательную позицию, а не только оправдательную. Нужно не ждать у моря погоды, а следует быть в коммуникации с международными институтами, ездить туда, доказывать, выбивать условия, которые выгодны России. Ни в коем случае не сидеть в Москве», - сказал парламентарий.